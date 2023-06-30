【星級夫婦】分享與張智霖「床照」放閃　袁詠儀無懼素顏拍照示人

▲ 袁詠儀不介意素顏示人。

袁詠儀（袁靚靚）為港姐冠軍級人馬，她與張智霖（Chilam）結婚至今已22年，06年誕下兒子張慕童（魔童），轉眼兒子也17歲了。

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分享「床照」放閃

雖然已是老夫老妻，袁詠儀今日（6月30日）激罕放閃，袁靚靚於社交平台分享與老公張智霖的「床照」，當她自拍的時候，身旁的張智霖正在看著她的鏡頭，兩人一面睡眼惺忪的模樣。

袁靚靚將照片跟2018年的「床照」整成對比圖，她寫道：「時差中，6點多起來，又發現他也是看（監視中）著我，彷彿回到多年前的感覺，吃早餐去了。」

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細紋毛孔清晰可見

有網民留言指舊床照攝於2015年，袁靚靚即回覆：「2015年嗎？記憶力減退」。

另外袁靚靚展示的素顏大頭照全沒P圖，以致細紋和毛孔也很清晰，不過以51歲來說，袁靚靚算保養得不錯，臉上沒有黑斑。不少網民讚袁靚靚皮膚真好，有人留言：「變的是時間，不變的是你們的愛和容顏」

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今年3月，袁靚靚和Chilam一起出席品牌活動，其後零修圖的照片於網路瘋傳，他們被讚真實狀態不似真實年紀，令網友相當驚訝。

當時網民紛紛留言「一個帥一個美，兩人都51歲了，怎麼保養的」、「怎麼會這樣20年如一日」、「這大概就是愛情最好的樣子」、「生圖好抗打」。

▲ 袁詠儀為1990港姐冠軍！（取自微博）

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曾嫌張智霖欠安全感

跟張智霖結婚22年，袁靚靚曾分享婚姻相處之道，她認為夫妻間總有爭拗，當冷靜下來時，要將自己的感受表達出來。

袁靚靚認為夫妻間說出心底話後，反之變得更合拍。「某次我們因Chilam緋聞鬧僵，當時他覺得我不信任他，但我後來告訴他安全感應該是他給我。」

明白靚靚的感受後，Chilam便了解如何給予對方安全感，每次外出拍攝均報告行蹤。

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