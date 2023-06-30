【裕民坊重建】市建局百億地王增高至IFC八成高　顏汶羽：憂慮塞爆觀塘

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市建局觀塘百億商業地王（前裕民坊位置）今年2月流標，市建局近日與政府部門商討後，建議將有關用地由現時的「綜合發展區（1）」，改劃為「其他指定用途註明『混合用途』」，籍此引入住宅元素。有關方案下周二於觀塘區議會討論。

擬議方案建議將「第四及第五發展區」的總樓面面積，增加約25%，總地積比率約12倍，與九龍區純非住宅用途可容許的地積比率相若。

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擬議方案中，最高的總樓面面積約25.1萬平方米，其中住用樓面面積將不多於總樓面面積約45%。餘下的樓面面積將保留作非住宅用途，以維持觀塘市中心所需的零售及商業用途。

市建局指，擬議方案將參考「垂直城市」概念，建築物高度限制建議提升至主水平基準上360米。

因應最新的擬議方案，規劃署將於今年內擬備發展計劃圖的修訂建議，並連同區議會和相關政府部門的意見，呈交予城規會考慮。如城規會同意有關修訂，當局將根據《城市規劃條例》的規定，展示經修訂的發展計劃圖供公眾查閱，為期兩個月。

該區區議員、立法會議員顏汶羽指，擬議摩天大廈的高度為主水平基準上的360米，約莫係IFC高度的85%，亦比附近大廈高出一倍。

顏汶羽對觀塘興建摩天大廈表示強烈保留，質疑市建局未有向區議會提交任何新的交通安排或紓緩人口壓力方法。他認為觀塘無足夠能力承載這座有眾多經濟活動的摩天大廈。

他強調，觀塘是十八區之中，人口最密集的地區，特別裕民坊與附近商貿區已經非常擠逼，再加上一座摩天大廈，只會令小巴、巴士、港鐵、甚至道路逼上加逼，最終落得逼爆觀塘的後果。

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記者：陳梓蔚