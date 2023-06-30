  • 30°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尿道炎】女子腹痛排出超鮮紅帶渣血尿　揭膀胱發炎險傷腎臟

保健美顏 18:20 2023/06/30

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

女子腹痛排出超鮮紅帶渣血尿，揭膀胱發炎險傷腎。

女性尿道發炎後果可以很嚴重。一名台灣女學生某日起床後排尿發現尿液呈粉紅色，在上學途中情況迅速惡化，到醫院時腹部劇痛，且排出超級鮮紅帶渣血尿，最終確診膀胱發炎，險傷及腎臟。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

事主在Dcard論壇發文，表示在血尿前一晚已感到膀胱痛，且排尿困難，但沒有多加理會。第二天，她起床後排尿發現尿液帶血渣、擦過的紙巾上出現淡粉色、私處輕微灼熱。但事主也只是臨時多喝幾杯水，便出門上學。結果在途中不適症狀迅速惡化，腹部劇痛冒冷汗，於是急忙到醫院泌尿科求醫。

排出超鮮紅尿液 確診膀胱炎

事主在驗尿時，驚見自己排出超級鮮紅色且伴有血渣的血尿，腹部連同私處更極度疼痛至無法站穩。經過一輪檢查，醫生表示，事主膀胱發炎快速且嚴重，血液白血球更已達至一萬三，嚴重程度需要住院，否則繼續發炎就容易傷及腎臟。醫生又指出在5種情況下，很有可能引發尿道、膀胱發炎：

  • 性行為後沒有如厠，清理乾净
  • 太頻繁憋尿、喝水少
  • 穿過緊、潮濕衣物
  • 用清潔劑、沐浴乳等清洗私處（用清水即可）
  • 熬夜

尿道炎症狀及護理貼士

根據衛生署資料，由於女性的尿道只有5厘米，令細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟；而且女性尿道口鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍着，若外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。常見症狀如下：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）提醒，尿道炎發作時要注意以下飲食事項，有助加快痊癒：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
17:25 2023/06/09
【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
16:27 2023/05/09
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
【膀胱癌】男女患膀胱癌比例是3比1 泌尿科醫生：小便出現無痛血尿或是先兆
12:49 2022/10/14
【膀胱癌】男女患膀胱癌比例是3比1 泌尿科醫生：小便出現無痛血尿或是先兆

你可能感興趣

【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
17:25 2023/06/09
【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
16:27 2023/05/09
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
【膀胱癌】男女患膀胱癌比例是3比1 泌尿科醫生：小便出現無痛血尿或是先兆
12:49 2022/10/14
【膀胱癌】男女患膀胱癌比例是3比1 泌尿科醫生：小便出現無痛血尿或是先兆
健康問題 尿道炎 腹痛 性行為 護理

最高瀏覽

【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
17:03 2023/06/29
【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
18:21 2023/06/29
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件
今日 10:00
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件