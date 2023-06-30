【尿道炎】女子腹痛排出超鮮紅帶渣血尿　揭膀胱發炎險傷腎臟

▲ 女子腹痛排出超鮮紅帶渣血尿，揭膀胱發炎險傷腎。

女性尿道發炎後果可以很嚴重。一名台灣女學生某日起床後排尿發現尿液呈粉紅色，在上學途中情況迅速惡化，到醫院時腹部劇痛，且排出超級鮮紅帶渣血尿，最終確診膀胱發炎，險傷及腎臟。

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事主在Dcard論壇發文，表示在血尿前一晚已感到膀胱痛，且排尿困難，但沒有多加理會。第二天，她起床後排尿發現尿液帶血渣、擦過的紙巾上出現淡粉色、私處輕微灼熱。但事主也只是臨時多喝幾杯水，便出門上學。結果在途中不適症狀迅速惡化，腹部劇痛冒冷汗，於是急忙到醫院泌尿科求醫。

排出超鮮紅尿液 確診膀胱炎

事主在驗尿時，驚見自己排出超級鮮紅色且伴有血渣的血尿，腹部連同私處更極度疼痛至無法站穩。經過一輪檢查，醫生表示，事主膀胱發炎快速且嚴重，血液白血球更已達至一萬三，嚴重程度需要住院，否則繼續發炎就容易傷及腎臟。醫生又指出在5種情況下，很有可能引發尿道、膀胱發炎：

性行為後沒有如厠，清理乾净

太頻繁憋尿、喝水少

穿過緊、潮濕衣物

用清潔劑、沐浴乳等清洗私處（用清水即可）

熬夜

尿道炎症狀及護理貼士

根據衛生署資料，由於女性的尿道只有5厘米，令細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟；而且女性尿道口鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍着，若外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。常見症狀如下：

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註冊中醫師梁尹倩（Cinci）提醒，尿道炎發作時要注意以下飲食事項，有助加快痊癒：

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責任編輯：羅嘉欣