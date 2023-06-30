【喪親之痛】陳敏兒未放低智叔離世之痛承諾完成遺願　兩子留港陪伴成精神支柱

▲ 陳敏兒仍未放下智叔離世之痛。

廖啟智（智叔）離世兩年多，但一直都好像沒有離開過，最近遺作《世上只有爸爸好》和《別叫我賭神》陸續上映，陳敏兒作為智叔的遺孀，偕同兩子入場支持《世》片，而電影中就是講喪親之痛，敏兒坦言雖然智叔已經離開了她兩年，但喪夫之痛至今仍未能放低，有時一件物件或一張照片都能令她情緒爆發，想起與智叔間的生活點滴。

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陳敏兒日前出席活動接受了TOPick記者的訪問，她答應了智叔會好好堅強活下去，更會傳承智叔的遺願。敏兒透露智叔在重病留院期間，身體狀況已經很辛苦，但當時仍然心繫患眼疾的朋友，敏兒表示會傳短訊給他，但智叔說「唔好whatapp，打電話俾人啦!」，她形容智叔就是這麼的有情有義關顧朋友，敏兒因此現時一有空就會打電話問候患病的朋友，傳承他對朋友的關懷。

▲ 陳敏兒表示千萬不要壓抑情緒，悲傷的時候，就令自己悲傷。越玲瓏攝

對智叔的思念

敏兒坦言對於智叔的離世，仍然未放下，她說：「守孝都要3年，哀傷期裡面，情緒當然會話來就來，見到某些物件都會悲從中來，想起智叔。」問到如何處理這些情緒，

想哭就哭，悲從中來，就讓自己悲從中來，好正常一定會有。

她分享指，早前兒子年尾想返澳洲探朋友及收拾行李，又令她想起往事，「阿仔畢業時智叔在生，我們一家到澳洲睇仔仔畢業，其實去澳洲旅行美好回憶，竟然是最後一次一家人旅行，好感觸地哭了一場。」作為善別輔導員的她表示，千萬不要抑壓情緒，要如實去面對。

而敏兒的兩個仔仔文哲及文信都決定留在香港陪她，「能夠相聚就一齊相聚，能夠陪伴就陪伴。」

▲ 智叔的突然離去，對陳敏兒打擊很大。

善別輔導員

陳敏兒已完成輔導員的課程，因為經歷過3次喪親之痛，智叔、細仔及父親的離世，她以過來人的身份，來輔導同樣正在經歷喪親之痛的人。

我的經歷都能夠幫助受輔者多一份信任，覺得我明白，唔想浪費這段經歷，因為喪親接受情緒輔導的人，他們其實是很艱難，我希望過往經歷會給他們一份信任，讓輔導歷程行得更輕鬆容易，加上我睇到，不是很多人需要接受哀傷輔導，只係裡面很多情結，很多盲點，很多年都走不出來，因為我都是過來人。

敏兒特別提到當年她爸爸過身太突然，她跟爸爸關係好好，我用5年時間都冇辦法走出去，我看到原來當我冇辦法嘅時候，哀傷歷程加深及加長，我更加想去做哀傷輔導。

每一次輔導中，會不會都會想起自己的經歷，怕不怕令到自己的傷更深？敏兒說：「我都有見輔導，處理自己哀傷情緒部分，我必須係一個痊癒者，我已經療傷好了，我才有資格去幫助一些受了傷痛的人走出來，當我看到這些個案，我有共鳴的同時，其實我看到一個很好的部份，他們都入到輔導室尋求你們的協助，其實他們是很想幫自己，看到人生希望。」

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敏兒表示每個尋求輔導的人都是很有勇氣，從這些人當中她覺得自己增添了能量。

人跌到落低谷要想辦法去幫自己，他們很有勇氣很想幫自己，反而我覺得他們又再一次鼓勵我，雖然我們滿身傷痕，但我們仍然很有勇氣，很積極正面去幫自己，這個調轉頭可能支持我成為一種能量。

接二連三經歷喪親之痛，作為基督徒的敏兒會不會埋怨天父？她說：「因為信仰更加幫助到我看到、我們的主角耶穌都釘十字架，都係好慘，神都不能免除經歷人生的苦難，耶穌活了幾十年在世上，日子都不好過，同樣受過我們的困苦，這個信仰是很真實的幫到我，原來苦難係這樣的真實，苦難是幫助我們生命去提升，盼望積極去睇，我覺得苦難有意義，並不是白白承受，當中我們有成長。」

媽媽要適時放手

很多媽媽都有情緒的問題，育有兩子的敏兒，當年毅然放下演藝事業照顧家庭，她勸戒無論是在職媽媽還是全職媽媽，都不要給自己太大壓力，

我們要放手，相信孩子有能力去過自己的人生，我在台上分享部分，開心是我的人生曾經交過的學費是不會白交，除了幫自己之外，還可以幫其他人，能夠去幫人對我來說是很開心的事。

大仔學做催眠師

敏兒又透露家中多了一個「私家催眠師」，是她最近很開心的事，「大仔學催眠，當我睡得不好時，叫大仔來我房催眠，讓我放鬆可以睡著，我覺得自己很幸福，有個私家催眠師在家中。另外工人姐姐是好喜歡做運動的人，朝朝去跑步，佢見我唔做運動，前兩日佢提我做運動，好似屋企有個私家教練。」

她感恩身邊有好多天使，好多人好錫我、幫我、祝福我，我做緊生死教育，朋友又支持我，幫手去推動，一路去數，覺得自己好幸福，好多天使包 圍自己，支持自己，如果一個人不開心，睡前數一數有什麼值得去感恩，一路數一路就會增加能量。」

最後，她提到智叔的遺作上映，跟兩個仔仔都有好欣賞，兩個男孩子都可以藉著套戲懷緬爸爸，「見番一個識行識走的爸爸，其實都為他們帶來一點觸動。」

敏兒表示電影中想傳遞的訊息就是遺愛人間，「讓死亡如果可以帶給他人的祝福，給死亡一個更深意義，原來活著不是必然，疫情都死了很多人，我們都是幸存者，仍然活在世上的要善用自己的生命。」

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記者:陳麗薇