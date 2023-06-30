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【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺

娛樂 18:58 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

發哥周潤發主演的電影《別叫我〝賭神〞》於昨日（6月29日）上映，發哥為答謝影迷對他的熱烈支持，昨日聯同戲中兒子柯煒林（Will)、導演潘耀明及監製黃斌齊到旺角及尖沙咀多間戲院，與共過千觀眾近距離見面。

擅長跑步的發哥及Will打破戲院見面會常規，徒步跑到各間戲院，由朝到晚跑勻油尖旺，開創「跑戲院」先河。

團隊由第一站新世紀廣場跑到在砵蘭街第二站。最長途一站更是由旺角跑到尖東，足足跑了5.5公里，發哥跑到戲院還氣定神閒跟觀眾談笑風生。

【別叫我"賭神"】發哥發嫂出錢出力撐電影業　監製黃斌因周潤發守護港片

各國粉絲入場支持

發哥跑戲院消息一出，見面場就瞬間爆滿。發哥不只吸引香港影迷支持，更在戲院內遇見到來自韓國、夏威夷、意大利等地的粉絲，發哥更即場大晒流利韓、日語與粉絲溝通，引得尖叫四起。

他在現場大展一貫親民巨星風範，不僅與眾影迷一起拍了招牌自拍，更大派抱抱及飛吻，又幽默與觀眾對談。

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高呼發哥為跑神

而現場氣氛熱烈，觀眾全都表示電影非常好看，大叫發哥拍續集。有觀眾看過發哥在戲中的跑山場面，高呼發哥不是賭神，是跑神！

發哥笑言，雖然跑戲院跑到滴汗，全身濕透，但看到影迷如此熱烈支持，覺得非常開心及值得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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