【樂壇天后】鄭秀文發錄音交代演唱會延期因由 多度哽咽向公眾致歉：冇能力呈現最好的自己
鄭秀文（Sammi）宣布演唱會延期！原計劃在7月假香港紅磡體育館舉行一共13場的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，可是在5月感染新冠肺炎，無奈之後一直聲沙。
今日（6月30日）鄭秀文演唱會所屬寰亞音樂在社交網宣布「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」延期，而Sammi亦有發文及錄音交代事情。
她發文致歉：
這些日子，每天內心都非常掙扎，進退兩難。
非常對不起。
唱片公司剛宣布了演唱會延期。
我覺得必須在此更詳細說出我的想法和延期因由。
Long covid之下，體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。
故此我完全沒能力和信心可以做出十幾埸精彩的演出。
對於今次演唱會的內容和每個環節的編排和設計，Mi很有信心也很喜歡，但我認為「演出者本身」才是一個演出的「最重要核心」和「精神靈魂」，就算周邊的安排更精釆，但「核心」如果沒有做到最好，也會枉然，也會浪費了創作和精心編排。
觀眾們本興致勃勃期待7月14號開始的演唱會，現在卻得到延期消息，我明白你們定會失望，也打亂了你們的計劃，對不起。
也平白浪費了團隊們在這些日子的努力和付出，對不起。
若勉強完成演出(彷彿蒙混過關)，不能交出最好的Mi, 不能有最佳的事前準備，不能在台上每分每秒儘情儘意發揮，不能毫不保留的演出，Mi深感對觀眾很不公平。Mi 自己也過不到自己。
今天帶來這延期決定，對不起。
很抱歉。對不起大家。
（mi本想在ig 同步發出這聲帶和文字，但upload 上ig時卻stuck住了，現正研究如何弄….）
不想勉強完成演唱會
在錄音中，Sammi聲沙表示不想勉強完成演唱會，因不能呈現一個有水準的演唱會，對觀眾不公平亦過不到自己，盼在自己有好的狀態才再呈現一個好的演唱會。
她又指在家中練歌時要就住唱，不想演出時要就住唱，絕對過不到自己關口，又表示因covid之下身體有很大影響，做不到任何體能和練歌的訓練，故不能為演唱會準備。
Sammi以受傷運動員作比喻，勉強完成7月份的演唱會，不能呈現給觀眾最佳狀態，對自己及入場觀眾交代不了。
哽咽致歉 承諾會補償大家
她為特意買票甚至為其遠道而來的觀眾感到抱歉，期間更多度哽咽：「很想對受到影響嘅觀眾講聲對唔住，因為我個人身體嘅問題，令到大家咁失望，我好抱歉，好對唔住，我想講唔單只你哋好失望，我對自己都好失望,因為冇諗過發生要延期呢件事，亦冇諗過Long covid嘅影響咁大。」又向各位工作人員及公司致歉。
最後她說：「我真係好對唔住各位，但我都必需忍痛做呢個決定，好唔想勉強完成13場演唱會，我覺得會帶畀自己好大嘅遺憾同對買飛入場嘅觀眾好唔公平，因為我冇能力同將最好嘅自己交出來。」
Sammi更向大家承諾待身體痊癒後，會為大家補償一如以往精彩的演出。
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撰文 : TOPick柴犬出動