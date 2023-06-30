【樂壇天后】鄭秀文發錄音交代演唱會延期因由　多度哽咽向公眾致歉：冇能力呈現最好的自己

鄭秀文（Sammi）宣布演唱會延期！原計劃在7月假香港紅磡體育館舉行一共13場的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，可是在5月感染新冠肺炎，無奈之後一直聲沙。

今日（6月30日）鄭秀文演唱會所屬寰亞音樂在社交網宣布「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」延期，而Sammi亦有發文及錄音交代事情。

她發文致歉：

這些日子，每天內心都非常掙扎，進退兩難。

非常對不起。

唱片公司剛宣布了演唱會延期。

我覺得必須在此更詳細說出我的想法和延期因由。

Long covid之下，體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。

故此我完全沒能力和信心可以做出十幾埸精彩的演出。

對於今次演唱會的內容和每個環節的編排和設計，Mi很有信心也很喜歡，但我認為「演出者本身」才是一個演出的「最重要核心」和「精神靈魂」，就算周邊的安排更精釆，但「核心」如果沒有做到最好，也會枉然，也會浪費了創作和精心編排。

觀眾們本興致勃勃期待7月14號開始的演唱會，現在卻得到延期消息，我明白你們定會失望，也打亂了你們的計劃，對不起。

也平白浪費了團隊們在這些日子的努力和付出，對不起。

若勉強完成演出(彷彿蒙混過關)，不能交出最好的Mi, 不能有最佳的事前準備，不能在台上每分每秒儘情儘意發揮，不能毫不保留的演出，Mi深感對觀眾很不公平。Mi 自己也過不到自己。

今天帶來這延期決定，對不起。

很抱歉。對不起大家。

（mi本想在ig 同步發出這聲帶和文字，但upload 上ig時卻stuck住了，現正研究如何弄….）