【太陽能車】新一代 SOPHIE 8 出戰澳洲「世界太陽能車挑戰賽」 學生初創公司發展高增益太陽能轉換器

IVE工程學科自行研製的太陽能電動車 SOPHIE 8，將出戰 10 月於澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽 2023」。今次將會是SOPHIE 車隊自 2013 年起第 5 次參加此項比賽，亦是在 2019 年勇奪「 Cruiser Class」組別季軍後，再次出戰此級別比賽，

期望再創佳績。

路程考驗新車能源效益

車隊預計要花 6 天時間，從達爾文出發至終點阿德萊德，橫越澳洲大陸 3, 000 公里，並需在指定時間為太陽能車充電，考驗車隊專業知識及 SOPHIE 8 的 能源效益表現 。

SOPHIE 在高溫下於沙漠公路上行駛，車隊亦需要在荒蕪的營地露營，爭取時間為太陽能車進行檢查維修，展現車隊的毅力和團隊精神 。「世界太陽能車挑戰賽」每兩年舉行一次 ( 2021 年因疫情停辦一屆 )，匯聚全球大專院校及企業等組織的太陽能車作技術較量。 今屆將有 40 多隊來自廿多個國家及地區的隊伍參加 3 個組別賽事，SOPHIE 車隊為唯一香港參賽代表。今年參與賽事的著名學府包括︰英國劍橋大學、美國明尼蘇達大學、加拿大多倫多大學、 南韓首爾大學等 。

低碳排放的多功能車

它承接上一代 SOPHIE 6 s 的設計經驗，車隊繼續沿用碳纖維及芳綸蜂窩芯物料製作較輕巧及堅硬的車身、節能橡膠輪胎減少阻力及能量流失，以及度身訂造驅動電機(摩打)系統和高效能的「永磁同步電機」提升能源效益。

全 新 SOPHIE 8 優化升壓系統，運用高增益升壓反激式 DC-D C 轉換器( high gain boost flyback DC-DC converter)，讓太陽能板輸出更高電壓，增加能源效益。車隊亦考慮太陽能電動車將來的普及與應用,讓太陽能房車變身低碳排放的多功能車。 SOPHIE 8 車 身 採用模組化設計( ModularDesign), 用家能夠拆卸流線型車尾， 將來可轉換其他模組，變成流動教室、流動營地、流動餐廳等。

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車隊亦與汽車設計師、 VTC 校友吳植堅合作設計 SOPHIE 8 車身，加強了車身的流線型設計，減少移動時的風阻。此外，香港知專設計學院( HKDI)廣告設計高級文憑的師生團隊為SOPHIE 車隊設計全新品牌標誌及一系列紀念品，實踐跨學科學習體驗。

SOPHIE 車隊的標誌新設計 ——方型紅點寓意太陽為能量的源頭，配合簡約的字體及線條，對應 SOPHIE 8 輕巧及流線型的車身

設計 。

首赴澳洲望創佳績

IVE 電機工程高級文憑畢業生李倬延 (Joe) , 入讀 IVE 後隨即加入 SOPHIE 車隊。他會於 10 月首次出戰澳洲「世界太陽能車挑戰賽」，負責太陽能系統及電機工程。 Joe 自小喜歡研究可再生能源，閒時會製作太陽能車模型，並在參加IVE工程學科自行研製的太陽能電動車 SOPHIE 8，將出戰 10 月於澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽2023」 。為應付比賽，Joe 及 SOPHIE 車隊正研究過去的比賽數據，並進行各項測試，務求在維修充電、能源管理策略方面力臻完善，再創佳績。

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