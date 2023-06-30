【夫妻之道】男人想過好日子關鍵在妻子 溫馨婚姻不是靠鬧老公出來的

▲ 《多功能老婆》劇照

父親節當天外遊回港，在的士車廂跟司機傾談，為食先生問：「今天父親節生意應該幾好吧？」司機答：「比想像中少，母親節通常比父親節多人出街慶祝，唉，你哋睇我父親節都要從山頂出嚟開工就知啦！」然後他從倒後鏡看着為食先生說：「你知啦！我哋呢啲（指男人），係弱勢社群嚟㗎嘛！」為食先生笑笑口，表示明白兼同情，我也忍俊不禁。

這又令我想起友人傳來的一則笑話，小學練習題問道：一、誰是你的英雄？小學生答：我的父親。二、為甚麼你認為這位人物是英雄呢？答曰：他任何事也不怕。三、世上有甚麼東西令這位英雄懼怕的？小學生再答：我的母親。

英雄可以在外威風凜凜、過五關斬六將，但我認識很多英雄呢，都有一個共同的死穴，家中太座是也，而這個死穴，甚有震懾威力，平時在外口水多過浪花、也文也武的男士，只要一見太座，都未使她開口，目光輕輕瞄一瞄、掃一掃，那位本來水花四濺眉飛色舞的男士，即變乖學生。這個場景，我多次目睹，亦在不同男士身上見證過。

美國喜劇女演員Rita Rudner曾經向觀眾分享一則趣事，她說：「有一天，我給父親一百美元，然後對他說：爸爸，用這一百美元買些可以令你人生易過一點的東西吧（Buy yourself something that will make your life easier），結果，他出外買了一份禮物給我的母親。」這位父親有點幽默，亦有點智慧。

社會今時唔同往日，男士在家求生手冊101似乎變了：想過好日子，關鍵是妻子。對於家有惡妻者，我更是深表同情。身為女性，我也有幾句想說：其實二人相處，不能長期靠惡，你想丈夫怕到你死還是錫到你燶？沒有一段婚姻是靠鬧老公鬧出個溫馨忠誠出來的。有智慧的女性，識收識放、時柔時剛、有讚有提醒，多笑少鬧，那丈夫自然錫到燶。

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