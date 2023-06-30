【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因

▲ 台灣一名中女，早前連番相睇找對象，可惜約會的9個男人都是經典奇葩男人。

人到中年還未婚，皇帝唔急太監急，家人總會催婚為單身子女找對象！台灣有中女上網發文，分享「找老公的經歷」，她指被親戚連番介紹對象，對方跟她的年齡及階層都差不多，但她所見的9個男人都極為奇葩，位位都是奇人異事，她慨嘆：「娶不到老婆有原因！我還是當個單身狗好了。」

最新影片推介：

該名台女今日(6月30日)，在facebook的匿名2公社，以「我的找老公經歷」為題發帖，她自稱是大齡女子的單身狗，早前開始面臨相睇及跟親戚介紹對象的命運，但看了數個之後就發現那些跟她年紀相約的剩男，「真的不是沒原因娶不到老婆的，或許是我太機車了，但嘖嘖嘖…」

1號奇葩男愛炫耀

台女已會見了9位對象，並列出最經典的5位剩男，她指1號男是媒人介紹，身家已調查，每次去約會都會「曬命」，100句話，有50句是「我家很有錢」，40句是「我媽說，遇到節日我會送禮給他」，

常聽他說家裡又買了什麼季節特產要送親朋好友，他倒是一顆香菇都沒送過我，跟我說他每天早上七點吃早餐一定要吃市場新鮮的海魚，問我可不可以每天煮給他吃？我問他若結婚生小孩後，會有一段時間休假顧小孩，暫時沒收入該怎麼辦，他沉默一句話都說不出來。

2號奇葩男老土

2號男是親戚介紹，第一次出去見面，對方已經找了一家有早午餐吃的餐館，看到餐牌後竟說，「這裡的東西怎麼都這麼貴」，台女只喝紅茶，錢也有付給他，

每次出去吃飯，店員在旁邊等著要收錢，他錢包拿的永遠比我慢 ，我出錢後並不會跟他要錢，他會說下一次他出，然後下一次就是去吃比較便宜的東西 ，比如肉燥飯或鍋燒意麵。

3號奇葩男貪小便宜

3號男，台女跟他在餐廳約會，每次對方都會狂加餐前免費的開胃菜，然後要打包主菜，之後一連三、四日都傳晚餐照片給台女看，說他又用了前幾天的主菜加料變出一餐，厲害吧！

當天吃完晚餐他說想去走走，於是本人穿了厚底高跟鞋跟他走了操場10圈，還好我的高跟鞋輕量又舒適。

4號奇葩男查家宅

4號男，一見面便開口查身家，問台女在哪間學校畢業？一個月薪水多少？年終獎金多少？有車有樓有投資嗎？台女明白了解對方很重要，但對方接下來的說話令她很想拿水潑他，

接下來他開始說，他哪間名校學歷多高，想找有房有車經濟獨立，不要花他的錢可以跟他一起養小孩的，此刻我想拿水潑他。

5號奇葩男自私嘮叨

5號男是一個自我中心極高的人，更是一個音樂痴，台女跟他去逛街時，聽到什麼歌就問她知道這是什麼歌嗎？去KTV唱歌一開始就狂點十幾二十幾首歌，每唱一首歌就問她知道這是什麼歌嗎？會唱嗎？不過令台女最嬲的就是，

吃火烤兩吃問我什麼不吃，我說我不吃羊肉，但若是你想點可以，他就開始點餐了羊肉羊小排羊脊羊肋排羊羊羊，出去找東西吃，每過一個紅綠燈就跟我問一句你不吃羊肉對嗎？

台女續指接下來6789男…都不是好東西，所以她直接跟媽媽講，

我還是當個單身狗好了，吃狗糧我還餓不死，遇到這類的我先氣死！

台女又指他們都是高薪職業或家境富裕，目前看來有正常社交能力的男性都不會等著別人介紹，

可能有但真的不多，至少我遇到的是這樣啦！害我最近一直翻白眼超怕視網膜剝離的…

貼文一出，即掀起熱議，網民指被台女笑死，那些奇葩，「笑到噴淚，怎麼可以那麼有喜感⋯」、「高薪富裕銷不掉，不是長的不行，就是腦子不行」、「你確定那些男的有正常社交能力嗎？」、「1到5號怎麼有臉出來，也難怪單身了」、「真的是實力單身，不然娶媽媽好了」，有網民「看來自己過還比較好」、「單身真的很好阿！奇葩男真的太多了！」、「我覺得女人不用靠男人。自己要快樂最重要」。

而台女也回應網民，指以前也覺得世上不會有這麼奇葩的人，當自己遇到後才發現我的天，她更鬼馬地表示要先去改運再去相親，希望終結在第10個，「有些是親友介紹的，不出去幾次試試看，會被念說我不積極，長輩的碎念很可怕，可以來點正常的桃花嗎？我就想不懂現在的長輩為什麼要一直催婚，我認真講我想要一般家庭，職業經濟穩定，身體健康，能溝通互相尊重的，跟家人能相處的，不過媽寶退散。」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳