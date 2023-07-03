  • 27°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 00:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科發展】機電署研發「可再生能源探索者」　提供準確產電量及氣候數據

社會 00:00 2023/07/03

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

機電工程署能源效益科高級工程師張敏婕研發的「可再生能源探索者（iSEE）」於日內瓦國際發明展榮獲金獎。（湯致遠攝）

機電工程署能源效益科高級工程師張敏婕及其團隊研發的「可再生能源探索者（iSEE）」在日內瓦國際發明展獲得金獎，並已獲取專利。iSEE可全方面監測和評估可再生能源裝置（包括太陽能還是風力發電裝置），能準確監測探測位置的產電潛力和現場天氣，包括風向、風力、濕度等數據，助用家分析可再生能源裝置的成效和使用情況。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

張敏婕表示，本港一直透過就近天文站提供的數據，推算附近區域可再生能源的產電潛力，有關數據未能包括環境及其他因素，導致不少用家和投資者卻步。而iSEE準確和詳細的數據，有助增加用家的使用信心。張指出，可再生能源裝置一旦發生故障，用家一般直至沒有產電量才知道。iSEE通過物聯網感測器、人工智能等，有診斷故障、預測維修保養等功能，用家更可通過網頁和手機查閲系統資料，接收故障通知，無需進行恆常檢查。

可再生能源探索者暫未商業化，目前正在理大和2間中小學試行中。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩

機電署 專利 太陽能 風能 可持續發展

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年
10:28 2023/07/02
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年
【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人
12:44 2023/07/01
【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人