【創科發展】機電署研發「可再生能源探索者」　提供準確產電量及氣候數據

▲ 機電工程署能源效益科高級工程師張敏婕研發的「可再生能源探索者（iSEE）」於日內瓦國際發明展榮獲金獎。（湯致遠攝）

機電工程署能源效益科高級工程師張敏婕及其團隊研發的「可再生能源探索者（iSEE）」在日內瓦國際發明展獲得金獎，並已獲取專利。iSEE可全方面監測和評估可再生能源裝置（包括太陽能還是風力發電裝置），能準確監測探測位置的產電潛力和現場天氣，包括風向、風力、濕度等數據，助用家分析可再生能源裝置的成效和使用情況。

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張敏婕表示，本港一直透過就近天文站提供的數據，推算附近區域可再生能源的產電潛力，有關數據未能包括環境及其他因素，導致不少用家和投資者卻步。而iSEE準確和詳細的數據，有助增加用家的使用信心。張指出，可再生能源裝置一旦發生故障，用家一般直至沒有產電量才知道。iSEE通過物聯網感測器、人工智能等，有診斷故障、預測維修保養等功能，用家更可通過網頁和手機查閲系統資料，接收故障通知，無需進行恆常檢查。

可再生能源探索者暫未商業化，目前正在理大和2間中小學試行中。

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記者：楊佩瑩