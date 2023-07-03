【創科發展】預防電車脫軌及碰撞系統可偵測路軌內金屬外物　避免發生脫軌事故

▲ 鐵路科工程師區頴詩團隊研發「預防電車脫軌及碰撞系統」獲得特別獎和金獎。（湯致遠攝）

機電工程署在日內瓦國際發明展中獲得23個獎項，其中「預防電車脫軌及碰撞系統」更獲得特別獎暨金獎，它是全球首個應用在雙層有軌電車上的實時偵測系統，有效偵測電車70米内的外物，及交叉路口25米内的金屬外物，惡劣天氣下仍能如常運作，準確度達99%。

由於電車與其他車輛共用道路的特性，電車一旦發生脫軌事故，對道路上其他車輛，甚至行人造成危險。鐵路科工程師區頴詩指出，電車司機在夜間、強光和惡劣天氣往往難以觀察到路軌中的異物，故藉此提升及改善交通工具的營運安全。本港2019年曾有電車因路軌內有金屬外物，導致發生脫軌意外。

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區頴詩解釋，系統需於電車頂部安裝衛星定位系統和遠距離光學雷達（LiDAR），並在防撞欄上安裝固態光學雷達，整套系統的成本約20萬元。通過人工智能（AI），利用路段的地理點雲作為基礎，比對真實環境的變化，判斷前方路軌的物體是車輛、行人或外來異物。如發現任何外物，駕駛室内會即時亮起紅燈，讓司機有足夠時間在安全距離下停車。系統在車廠進行的測試中，成功偵測到寬度2.6厘米的金屬外物，並在46米的安全停車距離前，發出警報，讓司機安全停車。利用系統搜集車速的功能，可監控電車車速。區續稱，系統未來經過適當修改和開發，可具備實時地圖更新、偵測進入鐵路的物體等功能。

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記者：楊佩瑩