【代糖爭議】曹宏威：科學進展或提高世衛對阿斯巴甜警覺性　患癌風險取決於份量

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路透社昨(29日)引述兩名消息人士報道，世衛國際癌症研究機構（IARC）計劃下月將「無糖」飲料及零食廣泛使用的代糖阿斯巴甜（Aspartame），列為可能致癌物。

中文大學生物化學系客席教授曹宏威向TOPick表示，今次世衛將阿斯巴甜列為「可能致癌物」，當中的原因多樣，其中合理的科學進展，可能令國際組織對這類物質更關注，亦有機會是品牌推出新配方的代糖產品，例如白色包裝的coke zero、及黑色包裝的coke zero，配方或者已有不同，新配方可能會引起關注。

曹宏威亦表示，世衛雖然於可行的工作範圍中盡量做，但亦少不免有機會受其他機構及企業影響。他指，不同產品所需的代糖的成份亦不一樣，產品的競爭亦有可能是左右世衛決定的其中一個因素。

曹宏威指，食品發售過程中，突然「食了即刻死」的機會並不大，大多數影響是微觀、需要長時間檢測才能發現。他舉例，煙肉就是其中一個例子，被認為是有致癌風險，但仍然於市面上發售。曹宏威指，服食的份量對於是否會產生風險十分重要，以「生埃」為例，雖然可以對人體致命，但通過無限稀釋下同樣可以對人體安全不構成影響。

曹宏威表示，市面上代糖的種類繁多，當中有部分是蛋白質提煉而成的氨基酸，部分代糖的安全性無問題。他指，需要從綜合因素判斷是否建議市民繼續服用，如產品近期上市的產品較高危，亦需要審視列為「可能致癌物」理據。他建議，如市民仍然憂慮，可以減少攝取的份量。

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記者：陳展棋