【七一回歸】中銀香港支持一連5天免費電車日 　邀請逾3,400名基層遊香港故宮

▲ 市民可於 7月1至 5日無限次免費乘搭電車。（資料圖片）

明天（1日）是香港回歸26周年，全港都有各式慶祝活動。中銀香港亦支持參與香港中國企業協會的「電車免費乘車日」活動，讓全港市民於 7 月 1日至 5日無限次免費乘搭電車。

另外，中銀香港亦有與香港故宮文化博物館和多個樂團，呈獻精彩節目，透過多個慈善團體，贈送超過 3,400 張香港故宮文化博物館門票予基層家庭及青少年，讓更多市民有機會認識國家和優秀傳統文化。

同時，又支持香港天籟敦煌樂團舉行「萬籟有聲：《天籟 地籟 人籟》」五周年音樂會，透過音樂呈現敦煌壁畫藝術，約 1,500 名觀眾可感受中國文化的博大精深。中銀香港又支持香港弦樂團舉行「弦繫 26 載」音樂會，與 2,000 多名市民共慶回歸，更專門邀請了參與特區政府共創明「Teen」計劃的 100 位學員到場欣賞。

為社區送暖，中銀香港表示，七一前後會組織 10 餘項慶回歸義工活動，包括探訪長者派發福袋、陪同基層兒童親手製作小禮物、派出義剪隊到長者中心及到安老院進行義剪等，約 1,000 多個基層家庭人士受惠。另外，又與香港公益金合作，向基層致送 1,000 張綠色低碳日地鐵紀念車票免費乘坐。

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至於6 至 10 月期間，中銀香港亦支持慶祝香港回歸祖國 26 周年問答比賽，透過短片及線上線下問答比賽，幫助約 3,000 名學生認識一國兩制的獨特優勢。

為將金融知識服務帶入基層社區，中銀香港又以「金融服務進社區」為主題，在港島、九龍、新界 10 個區，開展 20 場「普惠金融知識講座」，向市民大眾講解理財、自助金融服務和防詐騙等相關金融知識，有1,200 多人次參與。

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責任編輯：吳雋妍