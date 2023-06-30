【國民教育】首年「心繫家國」聯官校活動逾1.2萬師生參與　數百學生壓軸表演慶回歸

▲ 數百名官校學生今（30日）參與「心繫家國」慶回歸26周年暨官校聯校活動匯演，包括進行民樂表演。（政府新聞處圖片）

教育局近年加強推動國民教育，本學年率領65間官校推出「心繫家國」系列聯校國民教育活動，並鼓勵津校辦學團體參考。教育局今日（30日）舉行「心繫家國」慶回歸26周年暨官校聯校活動匯演，局方總結系列活動共有逾1.2萬名官立及非官立學校師生參與，形容成果卓越，並預告下學年會繼續推展活動，舉辦更多元化學習活動，推動國民教育，培養年輕人成為有質素、對社會有承擔，以及具國家觀念和香港情懷的新一代。

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今日匯演是「心繫家國」系列壓軸活動，數百名官校學生參與演出，包括聯校升旗隊進行升旗禮及中式步操，以及民樂、舞蹈和武術表演，展示學習成果。活動亦包括學生分享環節，以及播放本學年聯校活動的精華片段。過去舉辦的聯校活動包括展覽、同樂日、比賽、表演和社區探索活動，旨在加深學生對中華文化及國家發展和成就的認識，培養他們的國家觀念、國民身分認同和民族情懷。為促進學界交流，部分活動開放予非官校師生。

政務司副司長卓永興及教育局局長蔡若蓮今日為活動主禮，約500名教育局代表、官校校長和副校長，以及中小學學校議會、校長會、辦學團體和家庭與學校合作事宜委員會代表參與。卓永興致辭時表示，全方位加強國民教育是政府重點工作，培育學生具備正確國家觀念、國民身分認同和民族情感，是教育界任重道遠的使命。他形容首年「心繫家國」活動起了很好的示範作用，感謝各官校校長和教師在國民教育方面所作努力和貢獻，亦樂見學生積極參與，鼓勵學生繼續在課堂內外不斷學習，關心和了解國家和香港發展和文化。

蔡若蓮則指，教育局一直以「多重進路、互相配合」方式推行國民教育，率先帶領65所官立學校於本學年推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校國民教育活動，逾1.2萬名來自官立和非官立學校師生參與，形容成果卓越。

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責任編輯：馮琪雅