【露比格曼：海怪神話】張蔓莎凌文龍鬼馬聲演粵語版　余安安呼籲愛護海洋

▲ （左起）凌文龍、余安安、張蔓莎。

夢工場動畫繼《史力加》（Shrek）、《馴龍記》（How to Train Your Dragon）等後，今年暑假推出全新角色和故事——《露比格曼：海怪神話》（Ruby Gillman, Teenage Kraken），並在日前舉行香港首映禮，同時公布粵語版由余安安、張蔓莎和凌文龍配音。

《露比格曼：海怪神話》日前假座九龍灣Ruby Tuesday及嘉禾Megabox戲院進行首映禮及影前派對，吸引了不少親子bloggers及一眾影星帶同小朋友前來參與，而余安安、張蔓莎和凌文龍也是當日第一次看自己配音成果。

▲ 余安安

余安安聲演「七海戰后」婆婆

在電影中張蔓莎聲演可愛自信的女主角露比格曼、余安安聲演強悍進擊的「七海戰后」婆婆、和凌文龍聲演滑稽攪笑的布魯爾舅父，三人盞鬼聲演令當日看完首映的觀眾讚賞。

張蔓莎表示，自己本身很喜歡配音：「這是我第二次為夢工場動畫電影，配音令我可以投放很多感情，好像跟角色一起經歷。我覺得自己也在露比格曼身上看到一些自己的特質，所以這次配音前我有set一個屬於這角色的tone 去配。」

▲ 張蔓莎

凌文龍：有一定的挑戰

凌文龍表示，舅父這角色在原版是一個很高能量的角色，英文版的聲底很厚，對他來說有一定的挑戰：「我把聲唔夠厚，所以要扮聲，好大挑戰！」

看完首映後凌文龍表示安心了：「這個角色真的很好玩，又可以玩扮聲，朋友看完也覺得我的配音玩聲很夾舅父這個角色。因為之前在想這角色是大肥佬，聲底很厚，怕我的聲線配合不到。但看完後覺得配音出來的效果也不錯，自己也非常開心。」

▲ 張蔓莎

張蔓莎：每個人係獨一無二

余安安在戲中聲演極霸氣的「七海戰后」婆婆，這當然難不倒演戲經驗豐富的安安姐，安安姐特別喜歡電影帶出來的訊息：「我真的很喜愛這部電影，這是一部大人小朋友睇都開心、又會接收到很好的訊息，電影告訴大家要接受真實的自己、愛護海洋。我自己也配音配得很愉快！」

張蔓莎看完後亦很認同，稱：「我覺得呢一套動畫電影係好好睇，不論係影像、角色的設定、佢既message同配樂都係好高質。這套電影的message好好，因為每一個人都係獨一無二，要接受自己真正係點樣先會得到最大嘅力量。我好開心參與咗呢一套咁認真製作的動畫電影。」

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