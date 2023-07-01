【港車北上】北上整車未必有賺　汽車會提醒亂改車易墮法網

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港車北上今日起實施，部分車主已計劃好駕駛「愛車」北上保養。由於內地人工和地租均較便宜，汽車清洗、美容、維修等都較便宜，但香港汽車會會長李耀培就建議，如非必要，車主不應在內地進行任何汽車改裝和維修，否則隨時誤墮法網。

內地物價較香港便宜，不少人已計劃透過港車北上為愛車清洗、美容、維修。然而，李耀培指出，計及北上的汽油費用，其實往內地或本港進行汽車美容，價格上其實相距不大。

李耀培強調，車主北上後想清潔車輛並無問題，但如涉及改裝和維修就要格外小心。他指出，兩地對車輛規格的要求始終有異，加上內地車房提供的零件大多只適用於內地車輛或「左軚車」，未必適合香港車輛，甚至改裝後不符合香港法例，有機會誤墮法網。

他認為，香港車輛在內地維修或改裝，萬一出現任何事故，香港車主亦難以跟進和追討，在消費者權益角度上並無保障，「其實一來一回，汽油錢及時間都蝕埋，實在無需要刻意北上整車。」

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記者：陳梓蔚