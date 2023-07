《陽光小小姐》奧斯卡得主亞倫阿金離世　享年89歲

▲ (法新社)

美國老牌男星亞倫阿金(Alan Arkin)在加州離世,享年89歲。亞倫阿金出生於1934年,以民謠歌手身份山道,後來轉當演員,在1961年首次登上百老匯,之後進軍電影界。

他曾參與過百套電影,並憑《蘇聯潛艇大鬧美國》(The Russians Are Coming, The Russians Are Coming)及《天涯何處覓知心》(The Heart is a Lonely Hunter)入圍奧斯卡影帝提名,更憑前者奪金球獎影帝。

《奪寶奇兵 命運輪盤》舉行英國首映 夏里遜福呼籲入戲院睇戲:感受電影正能量

▲ 《陽光小小姐》

演技出眾

在2006年憑《陽光小小姐》(Little Miss Sunshine)奪得奧斯卡金像獎及《英國電影學院獎》(BAFTA)最佳男配角。其他電影代代表作包括《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)、《ARGO–救參任務》(Argo),以及Netflix劇集《荷里活教父》(The Kominsky Method)等。

亞倫阿金6月29日在加州離世,美國全國公共廣播電台(NPR)及英國廣播公司(BBC)在昨日(6月30日)報道,亞倫阿金的經理人及公關分別證實他的死訊,但沒透露離世原因。

▲ 《荷里活教父》

家屬發文悼念

他的兒子發表聲明,大讚父親生前無論是做人和處事都充滿天份,並稱大家會永遠懷念對方。

而亞倫阿金的3個兒子共同證實噩耗,聯合發出聲明:「我們的父親是一個獨特而才華橫溢的天才,無論是作為藝術家還是一般人,他都是一個充滿愛的丈夫、父親、祖父和曾祖父,他將被深深地敬愛和想念。」

曾與亞倫阿金在《荷里活教父》合作的米高德格拉斯(Michael Douglas)在社交網站上載劇照,並寫道:「今天我們失去了一個出色的演員,他過去70年的智慧、喜劇細胞與完美的專業精神,在我們行業留下不可磨滅的印記。我與阿倫合作的經驗,是我最難忘的經驗之一。他會被深切懷念。向他妻子Suzanne與家人送上誠心慰問。」