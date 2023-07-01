  • 30°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 10:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《陽光小小姐》奧斯卡得主亞倫阿金離世　享年89歲

娛樂 10:23 2023/07/01

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（法新社）

美國老牌男星亞倫阿金（Alan Arkin）在加州離世，享年89歲。亞倫阿金出生於1934年，以民謠歌手身份山道，後來轉當演員，在1961年首次登上百老匯，之後進軍電影界。

他曾參與過百套電影，並憑《蘇聯潛艇大鬧美國》（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）及《天涯何處覓知心》（The Heart is a Lonely Hunter）入圍奧斯卡影帝提名，更憑前者奪金球獎影帝。

《奪寶奇兵 命運輪盤》舉行英國首映　夏里遜福呼籲入戲院睇戲：感受電影正能量

《陽光小小姐》

演技出眾

在2006年憑《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）奪得奧斯卡金像獎及《英國電影學院獎》（BAFTA）最佳男配角。其他電影代代表作包括《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）、《ARGO–救參任務》（Argo），以及Netflix劇集《荷里活教父》（The Kominsky Method）等。

亞倫阿金6月29日在加州離世，美國全國公共廣播電台（NPR）及英國廣播公司（BBC）在昨日（6月30日）報道，亞倫阿金的經理人及公關分別證實他的死訊，但沒透露離世原因。

《荷里活教父》

家屬發文悼念

他的兒子發表聲明，大讚父親生前無論是做人和處事都充滿天份，並稱大家會永遠懷念對方。

而亞倫阿金的3個兒子共同證實噩耗，聯合發出聲明：「我們的父親是一個獨特而才華橫溢的天才，無論是作為藝術家還是一般人，他都是一個充滿愛的丈夫、父親、祖父和曾祖父，他將被深深地敬愛和想念。」

曾與亞倫阿金在《荷里活教父》合作的米高德格拉斯（Michael Douglas）在社交網站上載劇照，並寫道：「今天我們失去了一個出色的演員，他過去70年的智慧、喜劇細胞與完美的專業精神，在我們行業留下不可磨滅的印記。我與阿倫合作的經驗，是我最難忘的經驗之一。他會被深切懷念。向他妻子Suzanne與家人送上誠心慰問。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
15:45 2023/06/29
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
19:45 2023/06/30
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
鄭秀文患新冠肺炎後未能完全康復　宣布演唱會延期舉行
17:47 2023/06/30
鄭秀文患新冠肺炎後未能完全康復　宣布演唱會延期舉行

你可能感興趣

【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
15:45 2023/06/29
【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
19:45 2023/06/30
【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺
鄭秀文患新冠肺炎後未能完全康復　宣布演唱會延期舉行
17:47 2023/06/30
鄭秀文患新冠肺炎後未能完全康復　宣布演唱會延期舉行
電視劇 電影 荷里活 奧斯卡 金球獎 演員

最高瀏覽

【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
17:03 2023/06/29
【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
【恐怖意外】曼谷機場女子被行李絆倒　小腿捲入自動人行道致傷重截肢
18:36 2023/06/29
【恐怖意外】曼谷機場女子被行李絆倒　小腿捲入自動人行道致傷重截肢
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件
10:00 2023/06/30
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件