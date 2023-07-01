《陽光小小姐》奧斯卡得主亞倫阿金離世　享年89歲

▲ （法新社）

美國老牌男星亞倫阿金（Alan Arkin）在加州離世，享年89歲。亞倫阿金出生於1934年，以民謠歌手身份山道，後來轉當演員，在1961年首次登上百老匯，之後進軍電影界。

他曾參與過百套電影，並憑《蘇聯潛艇大鬧美國》（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）及《天涯何處覓知心》（The Heart is a Lonely Hunter）入圍奧斯卡影帝提名，更憑前者奪金球獎影帝。

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▲ 《陽光小小姐》

演技出眾

在2006年憑《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）奪得奧斯卡金像獎及《英國電影學院獎》（BAFTA）最佳男配角。其他電影代代表作包括《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）、《ARGO–救參任務》（Argo），以及Netflix劇集《荷里活教父》（The Kominsky Method）等。

亞倫阿金6月29日在加州離世，美國全國公共廣播電台（NPR）及英國廣播公司（BBC）在昨日（6月30日）報道，亞倫阿金的經理人及公關分別證實他的死訊，但沒透露離世原因。

▲ 《荷里活教父》

家屬發文悼念

他的兒子發表聲明，大讚父親生前無論是做人和處事都充滿天份，並稱大家會永遠懷念對方。

而亞倫阿金的3個兒子共同證實噩耗，聯合發出聲明：「我們的父親是一個獨特而才華橫溢的天才，無論是作為藝術家還是一般人，他都是一個充滿愛的丈夫、父親、祖父和曾祖父，他將被深深地敬愛和想念。」

曾與亞倫阿金在《荷里活教父》合作的米高德格拉斯（Michael Douglas）在社交網站上載劇照，並寫道：「今天我們失去了一個出色的演員，他過去70年的智慧、喜劇細胞與完美的專業精神，在我們行業留下不可磨滅的印記。我與阿倫合作的經驗，是我最難忘的經驗之一。他會被深切懷念。向他妻子Suzanne與家人送上誠心慰問。」