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【71回歸】牽手與林麗嬋出席慶回歸活動　李家超帖文：感謝太太陪伴經歷上任每個時刻

社會 10:32 2023/07/01

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（李家超FB)

今天（1日）是香港回歸26周年。行政長官李家超早上於社交平台發文。

李家超上載與太太林麗嬋牽手的合照。李家超表示，今天是香港回歸祖國二十六周年的大日子，太太穿了一身中式華服，與他一同出席慶祝回歸活動。

他表示，轉眼上任已一年了，非常感謝太太一直陪伴在側，與他攜手經歷每一個重要時刻。

另外，李家超社交平台的封面亦換上新照片，是一幅由山頂遠眺維多利亞港的照片，並配上「為民生、拼經濟、做實事」的字句。

 

 

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