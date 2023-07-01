【71回歸】牽手與林麗嬋出席慶回歸活動 李家超帖文：感謝太太陪伴經歷上任每個時刻 社會 10:32 2023/07/01 分享： 分享： 熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong ▲ （李家超FB) 今天（1日）是香港回歸26周年。行政長官李家超早上於社交平台發文。 李家超上載與太太林麗嬋牽手的合照。李家超表示，今天是香港回歸祖國二十六周年的大日子，太太穿了一身中式華服，與他一同出席慶祝回歸活動。 他表示，轉眼上任已一年了，非常感謝太太一直陪伴在側，與他攜手經歷每一個重要時刻。 另外，李家超社交平台的封面亦換上新照片，是一幅由山頂遠眺維多利亞港的照片，並配上「為民生、拼經濟、做實事」的字句。 相關文章 【網絡熱話】深水埗電子特賣城跌近2萬元金粒 大量網民瘋湧認「失金」 22:54 2023/06/30 【網絡熱話】深水埗電子特賣城跌近2萬元金粒 大量網民瘋湧認「失金」 【港車北上】北上整車未必有賺 汽車會提醒亂改車易墮法網 今日 06:00 【港車北上】北上整車未必有賺 汽車會提醒亂改車易墮法網 【的士起火】載客的士於半島豪庭外車頭起火 保安員協助救火無人傷 今日 09:56 【的士起火】載客的士於半島豪庭外車頭起火 保安員協助救火無人傷 【致命意外】6旬婦昨於九龍灣遭巴士撞倒不治 警籲途人提供資料 今日 09:57 【致命意外】6旬婦昨於九龍灣遭巴士撞倒不治 警籲途人提供資料 你可能感興趣 【網絡熱話】深水埗電子特賣城跌近2萬元金粒 大量網民瘋湧認「失金」 22:54 2023/06/30 【網絡熱話】深水埗電子特賣城跌近2萬元金粒 大量網民瘋湧認「失金」 【港車北上】北上整車未必有賺 汽車會提醒亂改車易墮法網 今日 06:00 【港車北上】北上整車未必有賺 汽車會提醒亂改車易墮法網 【的士起火】載客的士於半島豪庭外車頭起火 保安員協助救火無人傷 今日 09:56 【的士起火】載客的士於半島豪庭外車頭起火 保安員協助救火無人傷 林麗嬋 七一回歸 李家超 山頂 社交平台