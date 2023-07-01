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【七一回歸】李家超：香港正在復常快車道上　需警惕內部「軟對抗」

政治 10:42 2023/07/01

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特首李家超在酒會致辭。（陳靜儀攝）

今天是香港回歸26周年紀念日，特區政府早上8時，於灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，隨後於會展舉行酒會慶祝香港特別行政區成立26周年。特首李家超在酒會致辭中表示，指香港目前已經走在復常快車道上，全速前進。

李家超指，過去一年，特區政府帶領香港走出疫情陰霾，在艱難的經歷中，「不走回頭路」，最後與內地全面通關，與世界全面接軌；香港亦擺脫經濟收縮的陰霾，轉向正增長。今年首季經濟正增長百分之2.7，扭轉了先前連續四個季度的下跌；首五個月來港旅客突破一千萬大關，旅遊業和消費帶動經濟復常。

土地房屋方面，李家超稱「民有所呼，我有所應。」致力提效提速，增加房屋供應。他又指，今天是「港車北上的」的啟動日，市民可輕鬆駕車北上。

李家超表示，他對香港充滿信心，但仍需要居安思危，「有國家對中國和平發展誤判，刻意針對打壓」，而香港內部亦潛伏「軟對抗」的破壞力量，必須提高警剔，自發維護國家安全。

另外，政府團隊未來一年會積極到海外和內地訪問，帶領各界代表說好香港故事，為香港創造更好機遇。

出席酒會的包括中聯辨主任鄭雁雄，外交部駐港公署特派員劉光源。而今年慶祝酒會開始前，由兩隊本地樂隊，先後演奏香港回歸25周年主題歌曲《前》，及經典歌曲《獅子山下》，隨後再播放影片回顧政府去過去一年的工作。

至於較早前的升旗儀式，李家超伉儷早上約7點50分到場，太太林麗嬋以中式華服現身，李家超勉勵制服團隊成員及努力。另外，終審法院首席法官張舉能、多名政府高官、行會成員、立法會議員及社會各界代表亦有出席。4名前任特首當中，除董建華外，全國政協副主席梁振英、曾蔭權和林鄭月娥也有出席。

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責任編輯：趙居逸

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