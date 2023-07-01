【曼谷機場意外】女子小腿捲自動人行道即場截肢　醫生憂併發症決定不進行接駁手術

▲ 女子小腿捲自動人行道即場截肢，醫生憂併發症決定不進行接駁手術。進行接駁手術。

泰國曼谷機場一名女子在自動人行道上被行李絆倒，左小腿捲入自動人行道移動，須即場截肢，並送院治療。據其兒子透露，醫生考慮到可能出現的併發症，決定不為母親進行接駁手術。

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綜合外國媒體報道，事發於本日（29日）上午8時30分左右，泰國曼谷廊曼機場2號客運大樓内，一名原定乘搭國內航班由曼谷飛往那空是貪瑪叻府的女乘客，在使用自動人行道時不慎被行李絆倒，左腿膝蓋以下部位被人行道卡住，捲入移動機械中摔斷。最終，該名女乘客左小腿被切除，送院治療。

兒子Krit Kittirattnana日前表示，醫生最初認為有望駁回小腿，但由於考慮到潛在的併發症，最終決定不進行接駁手術。 Krit透露，他們一家都因事故大受打擊，但此刻必須冷靜下來，支持母親。他又指母親的情緒狀態仍未穩定，因此家人都避免談論當時發生的事。

他說，無法用言語形容自己到場後，目睹母親慘況的感受，「當母親躺在擔架上，救護人員拿著一個裝有她小腿的發泡膠箱，我無法形容自己看到那一幕場景時的心情。」 Krit不確定母親這次手術後是否是最後一次，但相比起身體，家人更擔心她的精神狀況，目前正在尋找這方面的專家，「儘管這次事故後，我們的家庭不再一樣，但我們會一如既往地團結在一起。」

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事發後，機場發聲明表示，涉事自動人行道已停用，工程師正進行安全檢查；並對事件深感遺憾，承諾負責傷者所有醫療費用及賠償金。廊曼機場總監卡蘭特亦向女傷者致歉，稱會檢查閉路電視，下令工程團隊調查事故。泰國總理帕拉育已指示調查工作，並給予女傷者援助。

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責任編輯：羅嘉欣