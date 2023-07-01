【綠帽疑雲】人夫質疑3歲兒太醜惹綠帽驚魂　靚老婆自爆1件事老公崩潰想離婚

▲ (《BB來了》劇照)

究竟你是愛她這個人還是這張臉？這的確是一個非常扎心的問題，一個男人在網上認識樣貌出眾的女子，兩人更踏上婚姻之路，後來還有了愛情結晶，不過，孩子出生後，卻是兩人惡夢始。丈夫見孩子一日一日長大，卻愈長愈醜，內心不斷疑神疑鬼，懷疑老婆偷食，到孩子2、3歲時，丈夫終於按捺不住質問妻子，才揭發妻子曾整容，更被妻子的「原貌」嚇壞，興起離婚的念頭，他在網上以「#討論 婚後發現老婆整張臉都整的 想離婚！」為題發文，引起網民熱議。

台灣有人夫於Dcard上發文，指他與妻子在交友軟件認識，當時是被她美貌吸引︰「那時第一眼看到她，覺得她很漂亮，也沒有塑膠味」，後來2人結婚生了小孩，小孩兩、三歲時，他「發現小孩奇醜無比，長相完全不像我們兩個，爸媽也覺得納悶」。

▲ 近日網上有男子因為孩子長得「其醜無比」，質疑妻子偷食，後來揭發妻子整容的真相。(《BB來了》劇照)

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妻子坦承全臉都整過

他擔心自己戴綠帽，曾質問太太，沒想到妻子坦承曾整容，全臉都有整過，「眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型全動過」，看了妻子未整容前的照片，他才相信妻子沒說謊話︰「小孩跟老婆長的一模一樣，也讚嘆現在的整型技術已經是鬼斧神工等級了！」。

雖然解除了綠帽驚魂，但人夫直言，他接受不到妻子大整容，更動了離婚的念頭︰「個人是可以接受小整，無法接受大整」，他好奇問若情況發生在人妻上，女人的反應會怎樣︰「如果女生婚後才發現老公整張臉都整的，也會想離婚嗎？」。

▲ 丈夫在網上發文討論，指接受不到妻子整容想離婚。

網民質疑丈夫也很醜

發文一出，各方網民意見分歧，有些則怒斥他只看重樣貌，「你是愛老婆的臉還是靈魂？」及「孩子都生了，然後發現老婆整容就想離婚？ 請問是跟老婆結婚是只看臉嗎？她的內在沒有吸引你嗎？」，更暗寸他的基因也好不到那裏︰「小孩奇醜無比你也有份，在那邊裝無辜？」、「第一胎好像都比較像爸爸，你要不要照鏡子看看？」。

有人更罵他不愛惜自己的孩子︰「形容自己小孩奇醜無比？有病吧你」，又笑他有眼無珠︰「天然美女能嫁給你？」、「說真的很多男生都看不出來女生整過了，這也是笨的一種吧…..」

指責妻子隱瞞屬騙婚

不過，也有網民覺得妻子不應隱瞞整容真相，更同情丈夫受騙的感受，支持他離婚︰「離啊 ，要結婚的話整形本來就有告知義務」、「遇到這種詐騙犯不論男女都支持離婚，以後結婚前要交換小時候的照片證明」。更有人覺得這個故事只是創作，不值得網友們在網在爭拗︰「有夠創欸，很無聊，你根本沒小孩還敢創這種文」。

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