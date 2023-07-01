【消費券】陳茂波：消費券非長期措施需逐年考慮　明年是否停派言之尚早

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財政司司長陳茂波接受電台訪問時表示，今日是香港疫後復常的首個慶回歸日子，感受到整個市面氣氛活潑了、開心了。陳茂波又說，香港能夠發揮的功能是很獨特，沒有一個內地城市可以替代，只要香港用好自身優勢、齊心合力，對香港未來發展非常樂觀。

本月16日將發派第二期電子消費券，陳茂波說，政府沒有想過將消費券作為長期措施，如果外圍環境改善，整體經濟好轉，不一定需要再加大力度撐起本地消費。被問到本港經濟逐步復蘇，會否意味明年停止派發消費券，陳茂波說，目前言之尚早，鑑於外圍環境波動，政府需審時度勢，逐年考慮。

陳茂波指，香港下半年將繼續舉辦不同的國際論壇，包括今年11月會再次舉辦「國際金融領袖高峰論壇」，規模將較去年大。另外，12月就邀請到總部設於沙特阿拉伯的「未來投資倡議研究所」 ，首次來港舉辦亞洲峰會，將邀請全球各地政商界領袖出席。陳茂波說，這是國際金融界盛事，預計至少有200至300人參加，有助增強外界對香港的信心。

他表示，疫情期間外界對於香港的報道不全面，甚至偏頗。經過多番外訪及邀請外界來港，增加了對香港的了解，亦淡化了一些誤解。他指，香港正處於由治及興的新階段，希望大家齊心合力拼經濟，提升市民生活質素。

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責任編輯：陳展棋