【播錯國歌】孫東解釋入稟申請禁播《榮光》原因　Google提出要有法庭手令才移除

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律政司入稟申請禁播《願榮光歸香港》，創新科技及工業局局長孫東於電視台節目表示，Google提出必須要有法庭手令，才會移除錯誤的歌曲，港府最終決定用法律手段解決。

國際體育賽事多次發生錯播國歌事件。創新科技及工業局局長孫東在一個電視台節目表示，首次透露是Google提出要有法庭手令，才可移除錯誤的歌曲。

創新科技及工業局局長孫東表示，與Google交涉當中，對方一直沒有接受港府移除的建議。Google提出必須要有證明，證明它有違當地的法律，要有法庭的手令才行。因此當局決定用法律的手段解決。

孫東指，港府提出希望將正確的國歌資訊置頂，Google對提議有強烈的反彈，提出了不少科技的原因，不能置頂。因此，政府們就用科技的手段去應對，通過網絡搜尋計劃，將正確的國歌資訊，在搜索的名單上推上了前列。

上任一年，孫東形容這場紛爭是他任局長以來較大的挑戰，而未來他的工作是要沿著創新科技發展藍圖的方向，落實在香港建立國際創新科技中心。

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責任編輯：陳展棋