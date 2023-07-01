【婚姻危機】樊少皇賈曉晨婚姻再亮警號　JJ發文含淚抱怨：對方一句沒聽懂

樊少皇與JJ賈曉晨於2016年結婚，婚後二人育有兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿。但在今年元旦，樊少皇在社交平台轉發賈曉晨的貼文，並寫下：「我們要離婚了」。

不過1分鐘後，樊少皇更改帖文：「我們」，過8分鐘後又改成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。此舉隨即惹來網民揣測他們的婚姻是否亮起紅燈。事後JJ解釋指，因為樊少皇輸入時出現聯想字所致，但部分網民質疑，認為此解釋牽強。

而JJ在社交平台曾提醒樊少皇日後有甚麼想法直接告訴她，免得在網上打錯字。

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透露眼睛哭至紅腫

可是，日前JJ在社交平台發文：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」似乎婚姻又再響警號。

不過JJ沒有回應是否婚姻出現問題，之後更把帖文刪去，翌日她上載工作花絮照，寫道：「努力工作、賺錢，為自己。」似乎意有所指。

其實除元旦時傳婚變外，在今年情人節，樊少皇發文祝JJ情人節快樂，而JJ轉發並寫道：「這次是打好草稿才發的嗎？」5月20日，JJ表示自己收到樊少皇送的花，卻寫道：「520我竟然收到花了，太陽從西邊出來了，你這是有危機感了嗎？」說話有骨。

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JJ一度背小三之名

童星出身、現年50歲樊少皇與女友「阿霞」陳少霞一起20年一直沒有登記結婚，兩人育有一子一女，可是在2007年分手。

於2012年，樊少皇與JJ賈曉晨拍拖，但雖然男方與「阿霞」在2007年已分手，但JJ卻背上小三之名，甚至有指JJ由此曾一度患抑鬱症。

終於，他們於2016年排除萬難低調成婚，翌年11月，JJ在香港養和醫院產下一女，乳名小飯兜，在2020年9月26日再添一女，乳名小飯團。

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憑「味之天使」成名

至於JJ賈曉晨現年40歲，2002年開始參演內地電影及拍廣告，在2006年在參加TVB節目《美女廚房》成「美少女廚神冠軍」，翌年憑《味分高下》當味之天使「梳打」成名，另曾參演電影《內衣少女》、《打擂台》等。

婚後，JJ淡出幕前演出一段日子，直到近年才復出拍影視劇，包括電影《殺出個黃昏》、ViuTV劇集《法與情》等。

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