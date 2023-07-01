  • 29°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 12:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚姻危機】樊少皇賈曉晨婚姻再亮警號　JJ發文含淚抱怨：對方一句沒聽懂

娛樂 11:45 2023/07/01

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

樊少皇與JJ賈曉晨於2016年結婚，婚後二人育有兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿。但在今年元旦，樊少皇在社交平台轉發賈曉晨的貼文，並寫下：「我們要離婚了」。

不過1分鐘後，樊少皇更改帖文：「我們」，過8分鐘後又改成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。此舉隨即惹來網民揣測他們的婚姻是否亮起紅燈。事後JJ解釋指，因為樊少皇輸入時出現聯想字所致，但部分網民質疑，認為此解釋牽強。

而JJ在社交平台曾提醒樊少皇日後有甚麼想法直接告訴她，免得在網上打錯字。

賈曉晨拍攝出意外半天動不了　JJ掛念女兒：兩個孩子還太小

透露眼睛哭至紅腫

可是，日前JJ在社交平台發文：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」似乎婚姻又再響警號。

不過JJ沒有回應是否婚姻出現問題，之後更把帖文刪去，翌日她上載工作花絮照，寫道：「努力工作、賺錢，為自己。」似乎意有所指。

其實除元旦時傳婚變外，在今年情人節，樊少皇發文祝JJ情人節快樂，而JJ轉發並寫道：「這次是打好草稿才發的嗎？」5月20日，JJ表示自己收到樊少皇送的花，卻寫道：「520我竟然收到花了，太陽從西邊出來了，你這是有危機感了嗎？」說話有骨。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

JJ一度背小三之名

童星出身、現年50歲樊少皇與女友「阿霞」陳少霞一起20年一直沒有登記結婚，兩人育有一子一女，可是在2007年分手。

於2012年，樊少皇與JJ賈曉晨拍拖，但雖然男方與「阿霞」在2007年已分手，但JJ卻背上小三之名，甚至有指JJ由此曾一度患抑鬱症。

終於，他們於2016年排除萬難低調成婚，翌年11月，JJ在香港養和醫院產下一女，乳名小飯兜，在2020年9月26日再添一女，乳名小飯團。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」

憑「味之天使」成名

至於JJ賈曉晨現年40歲，2002年開始參演內地電影及拍廣告，在2006年在參加TVB節目《美女廚房》成「美少女廚神冠軍」，翌年憑《味分高下》當味之天使「梳打」成名，另曾參演電影《內衣少女》、《打擂台》等。

婚後，JJ淡出幕前演出一段日子，直到近年才復出拍影視劇，包括電影《殺出個黃昏》、ViuTV劇集《法與情》等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

賈曉晨拍攝出意外半天動不了　JJ掛念女兒：兩個孩子還太小
16:14 2023/06/17
賈曉晨拍攝出意外半天動不了　JJ掛念女兒：兩個孩子還太小
【全職媽媽】賈曉晨晒湊女生活豪宅內部環境曝光　巨型客廳落地大玻璃勁開揚
12:05 2023/04/14
【全職媽媽】賈曉晨晒湊女生活豪宅內部環境曝光　巨型客廳落地大玻璃勁開揚
【婚姻亮紅燈】JJ無奈「被離婚」叫老公解釋　樊少皇騷證據粉碎離婚疑雲
13:23 2023/01/03
【婚姻亮紅燈】JJ無奈「被離婚」叫老公解釋　樊少皇騷證據粉碎離婚疑雲

你可能感興趣

賈曉晨拍攝出意外半天動不了　JJ掛念女兒：兩個孩子還太小
16:14 2023/06/17
賈曉晨拍攝出意外半天動不了　JJ掛念女兒：兩個孩子還太小
【全職媽媽】賈曉晨晒湊女生活豪宅內部環境曝光　巨型客廳落地大玻璃勁開揚
12:05 2023/04/14
【全職媽媽】賈曉晨晒湊女生活豪宅內部環境曝光　巨型客廳落地大玻璃勁開揚
【婚姻亮紅燈】JJ無奈「被離婚」叫老公解釋　樊少皇騷證據粉碎離婚疑雲
13:23 2023/01/03
【婚姻亮紅燈】JJ無奈「被離婚」叫老公解釋　樊少皇騷證據粉碎離婚疑雲
賈曉晨 樊少皇 娛樂人物職業 演員 家庭關係 電視劇 綜藝節目 電影

最高瀏覽

【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
17:03 2023/06/29
【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
【恐怖意外】曼谷機場女子被行李絆倒　小腿捲入自動人行道致傷重截肢
18:36 2023/06/29
【恐怖意外】曼谷機場女子被行李絆倒　小腿捲入自動人行道致傷重截肢
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件
10:00 2023/06/30
【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件