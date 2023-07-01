【堅強媽媽】內地婦為前夫治病欠債百萬　來港做紮鐵工拒領綜援養活5子女

▲ 陳仙玲不怕辛苦，為子女做好榜樣。

43歲媽媽陳仙玲命運坎坷，但擁有堅強意志與不屈不撓精神，不向命運低頭，她為了醫治第一任丈夫的癌病，背負了約170萬元巨債，丈夫離世後，奶奶就趕好及3子女出家門，她透過香港優才計劃的「綜合計分制」來港工作，與一名單親爸爸再婚，她自己3名子女、加上丈夫的1名子女，她也為現任丈夫誕下一名子女，養活了5子女，再加上要清還債務，只好當起紮鐵工，為養家日夜開工每月賺取6萬元，最高峰時月入甚至達11萬元，4年間已還了大半債務。

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綜合內媒報道，陳仙玲因皮膚黝黑而被稱為「黑妹」，近日她接受內地網上頻道訪問，透露自己只有小學畢業，年輕時結識首任丈夫，形容對方性格很好，相處6年從未吵架，可惜好境不常，丈夫患上喉癌，為治病變賣所有資產，更背負逾170萬元債務，最終丈夫仍不敵癌魔病逝，遺下她與3名子女，更被絕情奶奶趕出家門。

找工作拒領綜援

本來她來港後領取1萬多元的綜援金，後來子女在學校與人吵架時，竟表示自己媽媽甚麼也不做也能拿萬多元。她為了改變女兒不勞而獲的心態，決定立即找工作，並不再領取綜援，希望以身作則，樹立好榜樣。

有情有義的她表示，沒有後悔自己為了丈夫背負170萬債務，「他也年輕，他也想活，當時只要手上有錢，能借到錢，都願讓丈夫治病」，以免日後內疚和後悔。

做紮鐵做足９年

陳仙玲是香港第二位從事紮鐵的女性，而且已經考獲大工牌，因為紮鐵人工高，是還清債項的唯一希望，曾從事風喉工程的她日薪只有650元不夠養家，報讀完97天的紮鐵課程後，領取2萬多元的津貼便入行，直至現時已9年。

紮鐵工作一向被視為地盤最辛苦工種之一，陳仙玲形容「200斤鐵要4個人抬，從早上搬到晚上，幾十條、幾百條」。急於賺錢的她，曾經早上在工地上班，晚上在機場上班，工作時間長達11小時。不過她不曾說苦，日薪扣了強積金後高達1,850元，亦曾適逢趕工期，「晚上加班1個小時，（工資）當2個小時，高峰的時候一個月」，一般月薪可達6萬元，最高峰時月入達11萬元。

曾因工傷斷手指

不過陳仙玲指高薪是以傷患換來，她便曾因工傷斷手指，她舉起受傷的手，「這節（右手食指第一節）發不了力的經沒那麼反應、沒那麼快」，而左手亦有舊患，因為長期持紮鐵勾，所以「這個中指（左手）有的時候彎不了…這個是職業病」。

陳仙玲指都遇過看不起女人的同事，不過她就跟對方說我們來賺錢，不是來吵架，慶幸與大部份工友相處都非常融洽，雖然地盤很多人說粗口，她大讚香港人包容性強，不會看不起新移民，「男人女人都很豪爽，基本上他不會說你和攻擊你」

▲ 她曾因為工傷而斷手指。

夢想買居屋

她指現在每月扣除要還的債後，可用使費剩餘約兩萬元，陳仙玲亦有計算還債進度，「4年還了100多萬，還債其實就是動力，沒有那個債，可能就沒有那個動力推動你堅持這麼久」。她坦言香港不愁沒有工作，「在香港哪怕六七十歲、七八十歲，只要你肯幹，你就能找到工作，能養活自己」。

對於夢想，陳仙玲回答是買樓，現時一家居於東涌面積約230呎的公屋單位，「一直抽居屋啊，我抽中過2次，待我抽中去挑的時候才100多呎…如果再等，我抽2年抽不中，我就買私人房（樓）了」。

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責任編輯︰王明芳