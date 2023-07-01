【7.1回歸】回歸交通優先一文睇　電車由7.1起一連5天免費乘搭

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7.1回歸26周年，本港交通工具提供不同優惠，其中電車由7.1起一連5天免費乘搭，港鐵則於7.1當日讓市民免費乘搭輕鐵和港鐵巴士。天星小輪和富裕小輪亦讓市民免費乘搭指定航線。交通工具優惠一文睇。

港鐵： 免費乘搭輕鐵及港鐵巴士，MTR Mobile抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票

九巴： 年齡介乎3至11歲的小童於7月1及2日以小童八達通拍卡，便可無限次免費乘搭九巴及龍運營運的巴士。連同上述2天，九巴自6月18日起至8月底共13個周日和公眾假期均讓小童免費乘車。

電車 7月1日至5日免費乘搭電車

天星小輪及富裕小輪： 天星小輪於7.1讓市民免費乘搭「尖沙咀-灣仔」航線。 富裕小輪則讓市民免費乘搭「中環-紅磡」航線及水上的士「尖東-灣仔-中環-西九龍(循環線)」航線；7月1日生日的乘客更可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」及「北角-觀塘-啟德」航線。

機管局： 向旅客派發備有行李送達通知功能的「行李通」(MyTAG)行李牌

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責任編輯：陳展棋