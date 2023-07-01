【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】

蘇芷晴（So Ching）在5月10日離隊後，由邱彥筒（Marf ）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR重新出發，並於昨日（6月30日）推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」。

該頻道將透過遊戲、深情剖白、工作日常等不同題材，將COLLAR各成員最真實一面呈現觀眾眼前。

在首集，COLLAR成員將分成兩組進行遊戲比試，終極負方更要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，節目中一眾成員卸下「偶像包伏」，施展渾身解數，就算玩到咀嘴獻出螢幕初吻亦在所不惜。

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嘴對嘴無尷尬

COLLAR所分成兩組為Marf、Day、Winka組成的「壽星組」，及Gao、Candy、Ivy、 Sumling的「剩低班人」對壘，大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等多個遊戲。

當中「最短長壽麵」兩組各派兩位隊員將同一條麵咬斷到最短為之勝出，結果由Day、Winka對戰Candy與Ivy，四人表現「瞓身」，玩到嘴對嘴亦毫無尷尬，在旁的其餘幾位成員則笑指她們是「大媽的愛」。

事後，4人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻，Day笑言：「睇住佢哋（Candy與Ivy）玩，仲尷尬，好想嘔！」

至於Sumling反擊表示：「我哋睇住你玩，都好嘔，好似『打茄輪』咁。」Winka就指向來會主動錫其他成員，所以沒有半點尷尬，至於Ivy就大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。

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食鴨仔蛋無懼色

雖然Gao被Candy封為首集的遊戲MVP，但她亦難逃跟隊友Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，其中Ivy對此沒有懼色，一邊剝殼一邊品嚐，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。

對於成立YouTube頻道 ，Gao認為可增加外界對COLLAR的了解，接觸她們工作外的一面，Ivy笑說：「平時講Day好為食、 Sumling 好大懵，呢啲冇人信，Ivy個口好大，冇實證，原來睇呢個節目就知。」

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而Marf表示對此期盼已久：「好耐之前已經有咁嘅期盼，有一日我哋可以邀請唔到嘅人嚟我哋嘅channel。」

問到COLLAR會否擔心節目令女神形象崩壞？她們表示不會擔心，滿滿信心的Day還說：「我哋無論任何時候都係女神。」十分惹笑。

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