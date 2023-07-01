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【七一回歸】李慧琼：香港愛國主義教育發展緩慢　不能因曾有反國教而停滯

政治 12:24 2023/07/01

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全國人大常委李慧琼。（資料圖片）

全國人大常委李慧琼今日出席慶祝香港回歸26周年酒會，她在活動後見記者時表示，香港過去在愛國主義教育走得很慢，甚至「脫軌」，現在需要追落後，認為現時是全方位推展愛國教育的好時機。

對於全國人大常委會審議《愛國主義教育法》，李慧琼指，相關的草案正進行公開諮詢，呼籲所有關心此事的市民，可以留意及發表意見。她形容香港的愛國主義教育走得很慢，不能因為曾有2012年有反國教而停滯。她認為除了學校外，更要跳出課室，透過傳媒等，向市民展現國家的故事，讓不同人都自然產生愛國情懷。

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李慧琼續指，已經數年未見典禮如今日般盛大，對此感到興奮，眼見本屆的有為政府帶領香港走出疫情，與內地和世界通關，自己亦反思作為人大常委可如何更好服務香港和國家。

李華明冀政府尊重多元聲音

民主黨創黨成員李華明獲邀出席早上在灣仔舉行的特區慶回歸酒會。作為唯一獲邀的民主派，李華明指，七一回歸是普天同慶的事，不同背景的人都應該被邀請，民主派只有他一人被邀請十分可惜，期望每年出席酒會都可以見到老朋友。

李華明出席酒會。（陳靜儀攝）

他又指香港是多元化社會，應該尊重不同聲音，希望政府可以不論政治立場，善用人才。 被問及年底會否參選區議員，他指自己不會參選，但希望民主黨可派年輕人參與年底的區議會選舉。

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責任編輯：趙居逸

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