【畢業寄語】給小六畢業生的寄語 黃永樹校長：請記得擁抱愛

▲ 保良局黃永樹小學給小六畢業生的告白。

快要到達夏天的車站，又是要送別一班青春少年出發到未來的時候了。

每個人都期待着青春的來臨！請你記得青春是追求自由的本色，用無限動力去活出真我的時光。不管你選擇狂舞歡快地享受，選擇倔強率性地行事，選擇優雅瀟灑地慢活……你會擁有用不完的時間，偶然會用於無聊的發呆；你也會擁有無窮的精力，經常會用在通宵達旦地做想做的事情。只要是你所嚮往，都是可以的。

青春期是漫長的成長修煉

請你記得青春不要留白。當心不羈的生活會縱容你的叛逆和任性，應知道青春期也是一場漫長的成長修煉，修煉自己成為彼此尊重，並且懂得知恩感戴的人。生活本身是一種幸福，當你擁有無憂亦無慮的生活時，要毋忘自己已經擁有幸福。當你面對挫折的鞭撻，弄得滿身傷痕纍纍也好，你也要相信這是一種成長中必經的幸福。只要是你所擁有的，甜的好，苦的好，也都要時刻感恩。

請你記得擁抱愛！我們不一定要擁有「大能」，才做有意義的「小事」。擁抱愛是一種美德。試想想：對父母關心便是孝順，在車廂裏讓座便是仁愛，能夠救急扶危便是奉獻。人的一生會有高山低谷的歷程，只要踏踏實實做簡單的好人好事，時常侍奉他人，樂於成就他人。那麼，你的人生一定會變得豐盛！

青青子衿，悠悠我心。成長的列車到站了。當你啟程之後，請你記得擁抱愛，讓世界變得溫柔多一點。

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