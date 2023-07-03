  • 31°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【畢業寄語】給小六畢業生的寄語 黃永樹校長：請記得擁抱愛

中小學 14:09 2023/07/03

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

保良局黃永樹小學給小六畢業生的告白。

快要到達夏天的車站，又是要送別一班青春少年出發到未來的時候了。

每個人都期待着青春的來臨！請你記得青春是追求自由的本色，用無限動力去活出真我的時光。不管你選擇狂舞歡快地享受，選擇倔強率性地行事，選擇優雅瀟灑地慢活……你會擁有用不完的時間，偶然會用於無聊的發呆；你也會擁有無窮的精力，經常會用在通宵達旦地做想做的事情。只要是你所嚮往，都是可以的。

童學園
【童學園】平日朝九晚五周末只溫3小時　DSE狀元追求慢活學習︰狂chur難記入腦

青春期是漫長的成長修煉

請你記得青春不要留白。當心不羈的生活會縱容你的叛逆和任性，應知道青春期也是一場漫長的成長修煉，修煉自己成為彼此尊重，並且懂得知恩感戴的人。生活本身是一種幸福，當你擁有無憂亦無慮的生活時，要毋忘自己已經擁有幸福。當你面對挫折的鞭撻，弄得滿身傷痕纍纍也好，你也要相信這是一種成長中必經的幸福。只要是你所擁有的，甜的好，苦的好，也都要時刻感恩。

請你記得擁抱愛！我們不一定要擁有「大能」，才做有意義的「小事」。擁抱愛是一種美德。試想想：對父母關心便是孝順，在車廂裏讓座便是仁愛，能夠救急扶危便是奉獻。人的一生會有高山低谷的歷程，只要踏踏實實做簡單的好人好事，時常侍奉他人，樂於成就他人。那麼，你的人生一定會變得豐盛！ 

青青子衿，悠悠我心。成長的列車到站了。當你啟程之後，請你記得擁抱愛，讓世界變得溫柔多一點。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m 

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

相關文章

【喪親之痛】陳敏兒未放低智叔離世之痛承諾完成遺願　兩子留港陪伴成精神支柱
19:05 2023/06/30
【喪親之痛】陳敏兒未放低智叔離世之痛承諾完成遺願　兩子留港陪伴成精神支柱
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
19:08 2023/06/30
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
【堅強媽媽】內地婦為前夫治病欠債百萬　來港做紮鐵工拒領綜援養活5子女
11:54 2023/07/01
【堅強媽媽】內地婦為前夫治病欠債百萬　來港做紮鐵工拒領綜援養活5子女

你可能感興趣

【喪親之痛】陳敏兒未放低智叔離世之痛承諾完成遺願　兩子留港陪伴成精神支柱
19:05 2023/06/30
【喪親之痛】陳敏兒未放低智叔離世之痛承諾完成遺願　兩子留港陪伴成精神支柱
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
19:08 2023/06/30
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
【堅強媽媽】內地婦為前夫治病欠債百萬　來港做紮鐵工拒領綜援養活5子女
11:54 2023/07/01
【堅強媽媽】內地婦為前夫治病欠債百萬　來港做紮鐵工拒領綜援養活5子女
家庭教育 小學 中小學教育

最高瀏覽

【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程
11:59 2023/07/02
【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
13:39 2023/07/02
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰