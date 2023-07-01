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【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人

健康 12:44 2023/07/01

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男子天台徘徊數小時終跳樓亡，圍觀者叫囂起哄「不跳不是人」。

江蘇蘇州發生一宗悲劇，一名年輕男子日前在吳中區一幢高樓的天台徘徊，想跳樓輕生，期間現場有途人圍觀並起哄「不跳不是人」，男子最終從高樓跳下身亡。

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綜合內地傳媒報道，事發於6月29日，一名青年在高樓上徘徊，現場片段可見，樓下有不少途人圍觀，有人出言刺激，向他大喊「不跳不是人」，旁邊還有人哄然嬉笑。

目擊者張女士透露，當天下午便看到男子在高樓企跳，之後有人目睹他情緒崩潰，哭泣抓頭。「他在樓頂抹眼淚，抓頭，他年紀輕，閱歷不夠，已經在崩潰邊緣了，還這樣刺激他，真的很可憐」。

事發後，消防、公安、急救人員等趕到現場，多名目擊者證實，晚上9時許，男子從高樓跳下不幸身亡。

男子在高樓徘徊數小時。（網上圖片）

據《澎湃新聞》報道，6月30日，轄區派出所表示，就圍觀群眾起哄情況，處警民警會控制現場秩序，「當時我們隊員處理的時候，會注意控制現場秩序的」。當局回應事件時表示，跳樓男子非高考生，其他具體情況待公安部門調查。

蘇州市公安局吳中分局於30日發聲明，2023年6月29日17時許，一名24歲男子在吳中區某高層建築欲輕生。沈某（男，67歲）途經事發地，現場起哄，發表慫恿跳樓等不當言論，造成不良社會影響。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，沈某已被依法行政拘留。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

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醫管局精神健康專線： 2466 7350

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責任編輯：羅嘉欣

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