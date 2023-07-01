【港車北上】林世雄料今逾100輛私家車到廣東　指港珠澳大橋車流量為疫情前130%

▲ 林世雄料今逾100輛私家車到廣東 指港珠澳大橋車流量為疫情前130%（林世雄網誌）

港車北上今日起實施，獲發許可證的車輛可以經港珠澳大橋前往廣東省。中國香港汽車會在亞博舉行啟動禮，運輸及物流局局長林世雄出席啟動禮致辭，他表示，截至今早10時，已經有42輛私家車預先在網上預約出行，預計今日會有超過100輛車通過「港車北上」到廣東；他又指，典禮結束後，應邀乘坐一輛合資格的「單牌」港車，親身體驗「港車北上」下的通關、查驗、車道安排等各項細節和流程。

林世雄致辭時指，港珠澳大橋2018年開通，在全面復常通關後，大橋的交通量比疫情前有進步，每日雙向車流量有5,300多架次，大約是疫情前的130%，最高一日更有8,500架次，創單日新高。

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林世雄於網誌上提醒，粵港兩地的駕駛環境、法律法規、道路設計、車輛行駛方向等，始終有些分別，市民在出發前要準備好地圖及擬定行車路線等，亦應考慮使用全球衞星定位系統，以協助駕駛。申請人宜先閱讀《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》，以了解內地有關「港車北上」的法規，同時亦可瀏覽有關「在內地駕車時發生交通事故應該如何處理」的政府網頁。

此外，運輸署、廣東交警及珠海市商務局亦分別製作了有關「港車北上」的網上申請程序指引、內地電子牌證業務辦事指南及大橋珠海口岸小客車通關指引的教學影片，以便巿民在申請「港車北上」和出行前作好準備。

林世雄又指，駕駛電動車的車主亦要注意，香港電動車的車輛連接器與國標的電動車輛供電設備並不相容，需要配備一個 「GB/T 轉 Type 2」 交流電轉接器，以便在內地使用大部份交流電充電設施。運輸署已經發出一份「電動車輛充電轉接器使用須知」供大家參考。

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責任編輯：鄧凱文