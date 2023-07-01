【陳建州性騷】「護夫文」疑為黑人代寫　范瑋琪被爆個人IG由丈夫管理

陳建州（黑人）近日被周宜霈（大牙）、郭源元等指控性騷擾，在6月29日，黑人太太范瑋琪在個人社交平台以IG Story方式發文力撐丈夫，指所提指控都是捏造，並會用全力守護家庭。

當中，范瑋琪指堅信丈夫為人正直，並提出3點反擊郭源元：黑人滴酒不沾、舊家只有一張床、孕期只出過5次門，可是事後有網民一一挖出證據指范瑋琪所提3大證據都不是事實。

【陳建州性騷】范瑋琪發文澄清冇神隱 力撐老公黑人為人：全力守護我的家庭

▲ 范瑋琪的撐夫文。

范瑋琪被打臉

比如范瑋琪在護夫聲明指：「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。」

可是她的舊家是2007年購入的民生社區豪宅，住到2017年，黑人夫妻當時還在社交平台宣布搬到新家，而舊家有3房2廳，同時有網友翻出2012年范瑋琪上《康熙來了》節目曾講，王宏恩常到家中與黑人打電機，還向主持蔡康永稱：「我家有一個房間，他可以睡在那耶。」

至於范瑋琪自稱懷孕期間除固定產檢和每天出門散步外，只出過5次門，但有網友在出IG發現，她懷孕時除提及的婚禮、聚會外，她還曾到錄音室準備專輯、現身好友活動、拍廣告、和姐妹飲下午茶等，出過門N次。

結果聲明發出後火上加油，引各界抨擊，范瑋琪在9月的演唱會更掀起退票抵制潮。

▲ 陳建州與范瑋琪。

聲明疑由黑人代筆

在今日（7月1日），卻有消息指，范瑋琪的「護夫聲明文」是黑人代筆。

據《三立新聞網》報道指，有范瑋琪朋友爆料指，范瑋琪是3C（Computer、Communication、Consumer Electronics）白癡，而且連社交平台和e-mail的密碼都不知，平時由丈夫黑人代為處理。

此外又指，「護夫聲明」中的用字方式也不像范瑋琪，故此推測稱該聲明為黑人所寫，再用范范名義發。

對此，台灣媒體向范瑋琪的經理人求證，可是對方暫未做回應。

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