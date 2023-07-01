【名校童星】開心速遞童星Philip仔畢業　讀名校培正小學多才多藝

▲ 小學畢業喇！

在TVB劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）的仔仔Philip仔，童星梁禹勤即將升中，早前決定淡出影視圈，離開《開心速遞》劇組。一演就演足6年的Philip仔，只拍過《愛》劇，非常長情！而日前Philip仔終於小學畢業，穿起西裝白裇衫的他大個仔，已經是一個少男！

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文武雙全

Philip仔就讀的小學是名校香港培正小學，日前學校舉辦畢業禮在台上領取畢業證書，除了讀書勤力外，他都多才多藝，興趣廣泛的他曾學習游泳、田徑、羽毛球、泰拳、大提琴、鋼琴及芭蕾舞等。其中，他於7歲時更勇奪「香港芭蕾舞學會超新星大賞」的冠軍，禹勤曾接受TOPick訪問時表示，自己5歲開始學跳芭蕾舞。

▲ Philip仔畢業喇！（IG圖)

培正小學堅持母語教學

香港培正小學是一所私立男女校，培正早於1889年在廣州創校，香港分校則於1933年創辦，先後開設小學、中學及幼稚園，校舍屹立培正道與窩打老道80年，已成為該區地標。培正名人校友輩出，出產過多名頂尖華裔科學家，如諾貝爾物理學獎得主崔奇、國際著名數學家丘成桐、著名物理學家卓以和，以及著名天文學家郭新。

▲ 少男FEEL出晒嚟！（IG圖)

培正以中文為主要教學語言，先打好學生的中文根基，採用普通話教授中文。雖然學校強調母語教學，但未有影響學生的學術成績，中學部更曾出產中學文憑試（DSE）狀元。培正校風純樸，不少家長欣賞培正學生有禮受教，校方能建立學生正確價值觀、人生觀及優良品德。

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責任編輯︰王明芳