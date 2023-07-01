【皮膚癌】搭飛機要搽防曬？　研究揭空服員患黑色素瘤機率高2倍

▲ 有皮膚科醫生提醒，搭飛機時要做好防曬。（iStock圖片）

要預防皮膚癌，做好防曬措施很重要，但原來搭飛機時也要塗防曬？近日有皮膚科醫生提醒，飛機窗戶不能完全阻隔紫外線，又引述研究指機組人員患黑色素瘤的風險較普通人高。

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據《太陽報》（The Sun）報道，皮膚科醫生Joyce Park經常在短片平台TikTok上分享護膚知識，近日她在影片中提醒大家乘搭飛機時，要記得做好防曬。

她引用2015一項研究表示，在3萬英呎空中的機艙內飛行56分鐘，紫外線照射量和照窒內太陽燈20分鐘一樣。她續指，雲層會反射長波紫外線UVA，造成皺紋和衰老，雖然機艙有窗戶，但只能阻擋波長較短的UVB，無法阻擋UVA。

研究亦調查逾26萬名飛行員及機組人員，發現他們患黑色素瘤的機率是普通人的兩倍。黑色素瘤是一種由黑色素細胞發展的癌症，如皮膚上的痣出現顏色、大小、輪廓變化，導致皮膚出血、出現硬皮等，有機會是黑色素瘤的警號。

Joyce提醒，要預防皮膚受過多紫外線照射，乘搭飛機時應塗抹防曬，拉下窗簾，避免受紫外線直接照射，她又建議每兩小時補塗一次防曬霜，讓皮膚減少接觸UVA。

醫生解構黑色素瘤識別法

黑色素瘤屬皮膚癌的一種，本身並不算常見。2019年本港錄得1,169宗皮膚癌新症，其中黑色素瘤佔88宗。皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問，表示黑色素瘤約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。

胡醫生指出，亞洲人患上黑色素瘤，較常見是會影響到指甲、手板、腳板或黏膜組織，腫瘤生長速度比較快一點。許多時很早期就有蔓延、擴散迹象，可擴散到附近淋巴結，甚至遠端器官如肺部組織，所以需盡早確診醫治。

胡醫生表示，市民大眾或醫生，都可根據黑痣外觀上一些可疑的「ABCDE特徵」，去判斷是否患上黑色素瘤。

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責任編輯：羅嘉欣