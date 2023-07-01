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【大逆不道】女子遺棄母親在巴士站廁所　遭網民群起鬧爆不孝兼自私

親子 17:37 2023/07/01

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世間竟有這樣狠心的子女，不但將母親遺棄在巴士站，事後還沾沾自喜在網上分享，沒有半點悔意。這段視頻一出，即被不少網友鬧爆她不孝兼無腦。

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自爆曾向媽媽借錢

一名印尼女子竟自拍影片，分享她遺棄母親在馬六甲巴士站的經過。根據馬來西亞報道，女子在視頻中詢問她丈夫說︰「親愛的！我們要如何做呢？好吧！我們找個巴士站吧！」

她還指媽媽身上有錢︰「當時媽媽身上有1400令吉（約港幤2,350元），我曾因周轉不靈跟她借了400令吉（約港幤671元），過後已經還了，所以我知道她身上有錢。」

假裝去廁所借尿遁

不孝女竟然想到借尿遁這一招︰「到了那裡我跟媽媽說要去廁所，媽媽說她也想上廁所。當時丈夫就坐在客貨車上等我們。媽媽進入廁所後，我趁她不注意時偷偷脫掉鞋子往外跑。」不孝女更事先與丈夫串通好，將客貨車停在方便她上車的地方︰「我丈夫停好客貨車後，我告訴爸爸在車上等一下，就和媽媽上廁所。」

之後她未等媽媽出來，就丟下母親迅速離開了︰「我脫掉鞋子一直跑一直跑，心裡一直請求媽媽原諒，我不忍心把她丟在馬路旁，而是把她載到馬六甲中央車站的廁所，我覺得丟在那裏好一點。」

網民齊鬧爆不孝女

女子以為自己的「計劃」很成功，但網民不值女子所為，大罵她大逆不道，還不知羞恥︰「馬六甲車站平台車多、人也很多，我去到都感到頭痛，她竟狠心把母親丟在那裏」、「她竟然忍心這樣丟下媽媽，真是不孝又冇腦」。

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責任編輯︰王明芳

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