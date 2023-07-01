3副司長齊聚茶樓「攞著數」慶回歸　鄧炳強坐船買菜？

▲ 3副司長在茶樓與市民合照。（卓永興FB圖片）

今天是七一26周年，除了一早的升旗儀式、和慶祝酒會，特區政府各司局長，還打算怎樣慶祝呢？其中，政務司副司長卓永興就在社交平台分享，自己與另外兩位副司長黃偉綸、張國鈞，及立法會飲食界議員張宇人一起，相約到北角一家酒樓吃點心，與其他市民一起，享受飲食「著數」。

從圖片可見，他們點了叉燒包、蝦餃、瓤辣椒等，賣相非常吸引，張國鈞更大讚，「香噴噴的叉燒包和蝦餃令人欲罷不能！」吃完，他們亦趁機與市民閒話家常，並開心合照。

▲ 張國鈞大讚，「香噴噴的叉燒包和蝦餃令人欲罷不能！」 （卓永興FB圖片）

卓永興提醒大家，政府及民營企業和機構都推出不少免費或折扣優惠，範圍遍及飲食、購物、交通、參觀博物館、使用體育設施等，讓市民可以歡渡回歸26周年的大日子。

鄧炳強用App買菜享優惠

保安局局長鄧炳強就一於去搭自己好耐無坐天星小輪，他在社交平台話，今天自己好似遊客打卡，特意坐船由灣仔去尖沙咀，趁機與市民交流。他說，市民很開心今日到處都有消費優惠，十分滿意今年政府的表現。

聽聞今日優惠多不勝數，坐船期間，鄧炳強就用了「本地魚菜直送2.0」的Apps買有機蔬果，指一方面支持本地優質農產品，又可以享用七一優惠，形容可以與民同樂真的很開心。

▲ 鄧炳強坐船買菜。（鄧炳強FB圖片）

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