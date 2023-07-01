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【香港小姐2023】26位準佳麗照片P圖太勁　評審馬詩慧狠批：真人同張相差好遠【多圖】

娛樂 14:52 2023/07/01

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

TVB《2023香港小姐競選》經過初步遴選，26位準佳麗晉身「終極面試」，接受總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團嚴格考核，成員包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、籌委會統籌經理何小慧及籌委會形象監督陳惠英等。

直擊「終極面試」過程的《2023香港小姐競選 終極面試》將一連兩個周日晚播出，並會先後淘汰4至6名參賽者，未到最後一刻都未知哪幾位準佳麗成功晉級出發往越南拍攝外景，相當刺激。

節目由陸浩明（6號）任主持，在明晚（7月2日）播出的《2023香港小姐競選 終極面試》將分兩個回合進行，綜合兩回合各方分數後，將有準佳麗率先被淘汰。

【香港小姐2023】Lea孖王怡然賣萌冧網友　合力隔空「對撼」「火辣學霸」Michelle

陸浩明主持《2023香港小姐競選 終極面試》。

唔好靠啲相

在第一個回合中，26位準佳麗將輪流出場自我介紹，特別地方是26位準佳麗將親自挑選Profile相，評審將綜合佳麗的自選Profile相及真面目作出點評。

有準佳麗獲讚真人與上鏡「一樣咁靚」，但亦有準佳麗遭狠批，名模馬詩慧說：「真人同張相差好遠，做人最緊要係有真我，唔好靠啲相，啲相係幻覺嚟！」

謝嘉怡：要練習廣東話

評審與準佳麗的互動亦是亮點之一，有準佳麗自我介紹時因太緊張搞到口窒窒，不慎將23歲講錯成13歲；另某部分準佳麗因廣東話麻麻、自我介紹時似足機械人，6號笑言：「你係咪跟Siri學？」謝嘉怡亦忍不住說：「你自信好好，但真係要練習廣東話！」

第二回合，製作組將26位準佳麗的靚樣分成「笑容」、「眼睛」和「肩頸線條」，而以運動裝上陣的準佳麗則會遮樣出場，評審團則以「盲選」形式點評各人五官和身形。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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