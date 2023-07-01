林奕匡打保齡勝出賽事　葉巧琳初哥登場打出高水準

▲ （後排左起）藍仔頭、近南哥、葉巧琳、林奕匡、阿慈。

林奕匡（Phil）為宣傳歌曲《台前幕後》，於昨日（6月30日日）舉行《Phil 林奕匡 台前幕後 保齡球Fun Day》，與一眾傳媒友好及Fans打保齡，來個Happy Friday小比賽，結果與他聯手的葉巧琳（Mischa）贏得全場總冠軍。

Phil新歌《台前幕後》的MV邀來王敏德（Michael）演出，飾演保齡球好手，Michael在保齡球場上時而跳舞時而打保齡的英姿，都令人始料不及。為配合歌曲宣傳，Phil特意選在保齡球場上與大家聚會，與眾同樂。

在活動開始之前，Phil分享了邀請Michael於MV演出的原因，說：「我哋想搵一個幕前經驗豐富啲嘅人，但喺幕後佢有啲嘢係大家估唔到嘅，Michael係資深嘅演員，熟知佢嘅都知佢係一位機師，但更估唔到佢係一位歌手，仲要係一位識跳舞嘅歌手，所以就有呢個驚喜，搵佢參與演出。」

【台前幕後】林奕匡驚喜回歸樂壇轉曲風 王敏德主演MV即興跳舞功架十足

Mischa有運動細胞

活動開始，一眾參與者分成不同組別比賽，大家都玩得十分投入，Phil更玩得十分興奮，嗌到失聲，不過他從沒想過最後竟與Mischa等人組隊一同贏得總冠軍。

Mischa賽後分享道：「打波前我真係冇乜信心，因為好耐冇打，同埋通常都係同小朋友過年過節先打，但今日得到Phil教路，提我要坐低啲，我低到膝頭都貼地咁滯，結果都Work，一路都打得唔差，最後我個人得到99分，其實應該可以過100分，但司儀不停講嘢俾壓力我，令到我最後一Round失準。」

然後續指：「原來我嘅運動細胞都好好，冇拖到我隊友嘅後腿，學得好快，可以補中得分，所以我要稱讚自己！初哥有咁嘅成績算係咁。」

▲ 林奕匡與葉巧琳。

5個全中破Phil紀錄

至於Phil則表示：「今日好開心，見到咁多朋友嚟玩，好多都話自己未打過保齡，所以大家都冇壓力咁去玩。」

他更稱：「我都冇期望自己會打出好成績，但我今日打到5個全中，都破咗我個人紀錄。香港好似都冇試過有歌曲係關於保齡，而家咁難得有《台前幕後》，啲保齡球場要多啲播我首歌，甚至MV呢！」

最新影片推介：