【兩性關係】男友每天大便5次 女友拍拖3年崩潰分手︰做愛都肚痛

▲ （《Legal High》劇照）

一對情侶要相處融洽，除了志趣相投外，生活習慣都要彼此適應才能長久。近日就有一名女網民，在Dcard發文呻爆男友太愛大便，每天都要去4、5次，尤其經常在不適合的時間及場所人有三急，令她忍無可忍，最終分手收場。

呻做愛男友卻嗌肚子痛

女網民以「男友一直大便分手了」為題，她寫道︰「男友太愛大便，每次有急事找他不是在大便，就是在大便的路上，每天都要大四、五次，每次都待超久」，她說初時拍拖不覺得不妥，但長時間就發覺勁崩潰︰

他每次要出門就要大便，在外面就說肚子痛要回家大便，看風景看到一半就說要大便，我受傷跌倒要他來扶我、接我，他就要去大便，要做愛了又肚子痛，雖然一開始覺得不是他的錯，但時間一久就覺得很煩。

最新影片推介

想盡辦法對方卻不配合

她說因為男友愛大便引起了生活很多的不便，曾想陪男友看醫生但他又不肯，她亦曾研究過並買益生菌給他吃，又切水果及多煮些青菜給他，但男友不肯持續治療改善，卻偏偏愛吃炸雞腿、炸雞排等熱氣食物，最終導致兩人分手了。

每次一有急事要找他就要大便，還會直接停在路上不能動，有夠煩人，叫他去看醫生又不去，人類有病就應該去看醫生，索性直接分了，真的有夠煩。

▲ 女友忍受不了男友每天大便4、5次，終於忍痛分手。（《Legal High》劇照）

▲ 網友呻爆男友經常在不合適的時間或場合要大便，令她忍無可忍。

她更形容男友是肚子一痛就沒辦法走路的類型，她每次都要停在原地等他，這樣交往了三年最終都是受不了，她更寸爆說︰「我實在不敢想像，未來哪天我羊水破了，他跟我說︰等一下！我肚子痛要去上廁所。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T