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【國安法三周年】歐洲議會促制裁港官員　駐港公署：「以港遏華」注定失敗

政治 16:22 2023/07/01

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外交部駐港公署發文批評有關言論。（駐港公署網頁截圖）

外交部駐港公署、特區政府今日發文，批評歐洲議會部分議員早前向歐盟委員會主席聯署致函，要求制裁包括香港特區在內的中方官員，駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

駐港公署發言人指出，歐洲議會一些議員罔顧事實和民意，肆意詆毀國安法成效，公然阻撓特區依法施政，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心和卑劣伎倆。

發言人強調，他們一再揮舞制裁大棒，大肆威脅對華對港施壓，都只能徒勞無功。發言人敦促有關人員分清是非，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止歪曲抹黑國安法，停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

港府：對所謂「制裁」嗤之以鼻

政府發言人表示，《港區國安法》的成功落實，讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復。惟該等政客對有關實況視若無睹，執意就《香港國安法》發表無稽失實、顛倒黑白的言論，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定。

發言人指，特區政府對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人強調，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是破壞香港法治的行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

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責任編輯：趙居逸

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