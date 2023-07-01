【猝死危機】男子不煙不酒健身時險猝死　揭1個原因致3條心臟血管堵塞

▲ 男子不煙不酒健身時險猝死。

台灣一名41歲男子早前在健身期間失去呼吸心跳，所幸由旁人急救後撿回一命，送院檢查後，醫生發現他3條心臟血管堵塞，而男子平時不煙不酒、沒有不良嗜好、定期運動，年紀輕輕更有如此嚴重的血管栓塞，原因在於忽略了1件事。

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台灣心臟內科醫生陳冠任近日於Facebook專頁分享病例，指該41歲男子健身期間出現「突發心因性猝死」，無呼吸心跳，經由旁人急救後撿回一命，恢復意識。 男子其後送院檢查，發現他的冠狀動脈有非常嚴重的問題，3條血管之中，有2條分堵塞了80%及90%，而最重要的1條幹道則完全阻塞。

男子對此感到驚訝，指自己不煙不酒、沒有不良嗜好、沒有高血壓糖尿病，且有定期運動，為何有如此嚴重的血管栓塞問題。 陳醫生表示，原因在於膽固醇，男子去年底的身體檢查報告，顯示其好膽固醇（高密度脂蛋白）過低，而壞膽固醇（低密度脂蛋白）異常地高，兩者相差甚遠，導致血管長年累月慢慢退化狹窄，導致發生危及生命的事件。

陳醫生指，雖然男子撿回一命，但將要面臨各種治癌，才能化解「不定時炸彈」的局面。他提醒，壞膽固醇超標未造會造成身體不適，其實隨時引發嚴重問題，「千萬不要再輕視膽固醇的危害，希望大家都不會成為下一個活生生且血淋淋的案例」。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。