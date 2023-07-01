【高齡追B】56歲黃澤鋒發力想追第二胎　被批兩年內生B仔再做爸爸：要好努力希望得

▲ 黃澤鋒要加油喇！

黃澤鋒與太太陳麗麗結婚9年後，太太才成功懷孕，當年已經52歲高齡懷孕的陳麗麗，令到很多想生小朋友的高齡夫婦打了強心針，現年56歲的的黃澤鋒一直都想追多個，陪囡囡成長。

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黃澤鋒早前錄影風水命理節目《數你條命》時向主持人Depp師傅表明想追多個，望師傅指點迷津。

▲ 小黃妃非常可愛。(IG圖片)

小黃妃現年4歲，非常可愛，經常說「爹爹，我愛你」，氹得他超級開心，所以她跟太太都想追多一個:

囡囡好sweet，佢想要咩，基本上都會畀佢。同埋始終得妃妃一個自己會悶，太太同我都想要有第二個，將來我哋老去，佢喺世上都有另一個親人陪嘛！

睇風水後4年後懷孕

黃澤鋒追生B的夢想追足9年，43歲結婚，婚後已經不設防，當得知太太來月經時，心情都很興奮，但原來都是空歡喜一場，到第9年已經沒有什麼希望，到有一次太太沒有來月經，大家都以為又是空歡喜一場，後來靠驗血，才證實懷孕，太太在52歲高齡產下女兒。

黃澤鋒指因為婚後多年都未能成功懷孕，曾找人到家中睇風水，

其實嗰時想生小朋友，2015年搵人去屋企睇風水，4年之後就有，唔到你唔信…起碼個磁場係適合我哋生BB。真係夢想成真！

他直言現在有點貪心，很想再追多個，終於獲Depp師傅指，從黃澤鋒的生命密碼中可見，他在20歲、35歲及50歲的前後一、兩年有機會生女。而他太太的生命密碼中，她在55、56歲有貴人運，指出世的有機會是男孩。

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聽到有機會追第二胎，黃澤鋒即刻笑到見牙唔見眼，稱︰「呢兩年要搏命！」問到行房最佳時間是？師傅就指是農曆6至8月，他聽畢後表示：「要好努力，呢個係黃金時間！希望得喇！」

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責任編輯︰王明芳