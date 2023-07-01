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【大學欺凌】網傳港大宿舍出現欺凌事件　男宿生疑被迫聞拖鞋腳板

社會 16:59 2023/07/01

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

網傳懷疑港大的宿舍出現欺凌情況。(網上討論區)

網上討論區流傳多張於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男生欺凌，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上，又有人拿出拖鞋強迫該名男生聞。TOPick正向港大查詢，欺凌事件是否於港大發生。

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涉及的帖文於連登討論區出現，標題為「港大hall疑再現欺凌 強迫堂友聞臭腳拖鞋」。四張圖片顯示，有宿生疑用腳踢被欺凌男生的面部，亦有赤裸上身的宿生以拖鞋強迫該名男生聞。被欺凌者狀甚不願意，並希望避開宿生的欺凌。

事件引發網民的熱議，網民紛紛猜度涉事的宿舍位於何處。有網民認為侵犯人的行為，亦有人認為帖文是小事化大。

真係左膠化得好犀利，乜都嘈一餐。

青春校園生活，其實好平常。

自己接受到，唔等於人哋接受到

呢啲唔理人consent嘅欺凌行為
放落社會咪侵犯人嘅罪惡

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