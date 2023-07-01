【網路熱話】招聘名校畢業生做「兒童成長陪伴師」 月薪8萬全天候服侍富二代

▲ (《暖男爸爸》劇照)

不少內地的富裕家庭，父母都要雙雙出外工作，一般都會請私人補習兼保母，照顧孩子日常起居，於是「兒童成長陪伴師」這個新興職業就應運而生，家長會高薪招攬高學歷人士，除了每天接送孩子，還附加補習、心理輔導、培養專業技能等，不過這行業的門檻高，招聘對象只限清華、北大等畢業生或海外留學生，月薪最高可達8萬元人民幣(約港幣8.6萬)。

要求名校畢業生留學生

根據內地傳媒報道，近年內地各大招聘網或群組中出現了新興職業「兒童成長陪伴師」, 僱主是高收入人士，對孩子的教育期望甚高，因此「兒童成長陪伴師」必須是著名學府，包括清華、北大等名校畢業生或留學生，由於薪金高，連碩士畢業生亦願意投身此行列。

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「兒童成長陪伴師」與一般補習老師或保母的工作圍範有所不同，他們要全面兼顧孩子的各項發展，除了日常的載送，還要制定學習計畫、學習外語、培養良好生活習慣、心理輔導、專業技能陪練等等。而陪伴的小孩亦有不同年齡層，有幼童、小學或初中升高中等，由於每個家長的要求不盡相同，故薪酬高低亦不同，一般月薪由1萬人民幣(約港幣1.1萬)至8萬人民幣(約港幣8.6萬)不等，而受僱的陪伴師學歷愈高、專業技能愈多，叫價能力亦相應提高。

▲ (《暖男爸爸》劇照)

薪酬高從兼職轉正職

《紅星新聞》訪問了由兼職轉正職的張小姐，她表示做「兒童成長陪伴師」的月薪比打工高很多。她是英國心理學碩士畢業留學生，回國後成為雜誌社兒童刊物編輯，因工作關係認識不少高收入的家長，初時是因為有位母親主動聯絡她，要求她在出差時幫忙接送8歲女兒，晚上則補習英文，單單是這樣，對方已願意支付6千人民幣(約港幣6,400元)。對當時月薪才過萬的張小姐來說，的確是一份優差。

之後經家長介紹，張小姐試過一個月內照顧3名小朋友，兼職收入已超過正職，於是她心一橫索性辭職，全職投向「兒童成長陪伴師」。為了提高工作質量，她決定只接受一名僱主的招聘，以「年」為單位提供育兒服務，從孩子起床後就開始陪伴孩子，並制定全新學習計畫，包括興趣練習、挑選書籍、安排親子活，一下子薪酬達3萬元(約港幣3.2萬)。

▲ 一個成長陪伴師的月薪可高達8萬人民幣，有價有巿。

「兒童成長陪伴師」多數聘用女性，而父母一般都會僱用顏值普通的應徵者，最重要是她有親和力及高學歷，如果對方有私立學校工作經驗、曾做過教師或有心理學背景就更吃香。

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