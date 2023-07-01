【#Me Too】東張女神梁敏巧兒時遭性騷　遇變態佬當面手淫成心理陰霾

現年28歲的梁敏巧（Maggie）在2019年參選港姐入行，在2021年加入《東張西望》，因為身材出眾成為東張女神，近期採訪多單新聞亦表現勇猛。

可是她在小時候卻原來曾歷性騷擾，她在7月1日凌晨在個人社交平台以IG Story方式講當年在小學二年級時遇到變態佬性騷擾。她憶述：

夜深了… 又回想小時候的事，記得小二的時候逢周末都會回校學鋼琴，下小巴後要走一段路才到學校。那段路很少人經過，當時我走路回校途中，一輛私家車停低，有位年約40的叔叔叫停我，他不停打飛機（自瀆）詳細對話都忘了，大概是不停叫我看他下體大不大，腫不腫，紅不紅，形狀是怎樣，問我喜不喜歡，想不想試下摸，然後還叫我上車脫褲給他看我下面，叫我給他摸。我當然拒絕，其實那時候很細個，根本沒概念這是甚麼回事，那時候的我，只覺得對話很不舒服，也不知道他下面是鳥，太細個，沒見過大人的是甚麼回事。

▲ 東張女神梁敏巧。

【東張西望】裸體男走廊大小二便兼發出噪音 梁敏巧勸停止劣行：嚇親小朋友

梁敏巧續稱，此事成為心中陰影：

然後回去跟爸爸說，爸爸反應很大，當時我也不明所以，但自從發生這件事之後，有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片，然後感覺很不舒服。慢慢長大讀書看到男性下體了解甚麽是性騷擾性侵犯，才驚覺當時是發生什麼事，直到現在有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片。

不過，梁敏巧之後卻將此IG Story刪去。

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下班遇變態佬

但她長大後其實也有遇性騷擾，在去年3月16日，梁敏巧曾在個人IG發文稱：：「凌晨1點幾2點放工，夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦Feel到右小腿畀嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹中雀屎，但又無喎。」

隨後，梁敏巧指看見身後有位男子立刻跑走，相信她一直被該男子跟隨，當刻她覺得非常嘔心，更忍不着流淚，並立刻找濕紙巾抹。

她指指下班已很累，並沒留意有人跟隨，加上當時街上沒有人，自己亦十分害怕，不敢追上該名男子。而她有表示後悔那一刻沒報警處理，以及有朋友買防狼器給她旁身。

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