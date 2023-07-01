【走私毒品】汽車傳動軸內藏30公斤懷疑氯胺酮　海關拘兩男

▲ (政府新聞處圖片)

海關周三(28日)在香港國際機場檢獲約30公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1千600萬元。



海關當日在機場查驗一批從德國抵港，報稱載有汽車傳動軸的空運貨物。經檢查後，海關人員在12條傳動軸內，發現藏有共約30公斤懷疑氯胺酮。跟進調查後，海關人員昨日（30日）展開監控遞送行動，在屯門拘捕兩名分別為42歲和35歲的懷疑涉案男子。



被捕的35歲男子已被暫控一項企圖販運危險藥物罪名，下星期一（3日）在屯門裁判法院提堂。另一名被捕的42歲男子現正保釋候查。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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