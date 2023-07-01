【痴漢出沒】怪癖男走廊聞女裝鞋　CCTV直擊變態行為狂舔鞋底一臉享受

▲ 怪癖男走廊聞女裝鞋，CCTV直擊變態行為狂舔鞋底一臉享受。

痴漢出沒注意！廣東肇慶一棟大廈的住戶近日發現，一名男子在蹲在走廊上，拿起女住戶門前的鞋子又聞又舔，變態行為遭閉路電視全程記錄。

最新影片：

從閉路電視片段可見，該名男子蹲在一個單位的門外，拿起其中一隻女裝鞋，放到鼻子狂聞，並四處觀望，似乎擔心被發現。影片拍到男子一度離開，然後再次回到單位外，又拿起了女裝運動鞋，除了用鼻子狂聞，更伸出舌頭狂舔鞋底，一臉享受，最終心滿意足離開。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

根據《極目新聞》報道，有住戶透露，男子並非該大廈的住戶，而是跟著自行車混進來的，又指事件並非首次發生，並直言大廈的管理非常混亂，之前亦經常出現小偷。

該屋苑的物業公司表示，影片由業主提供，該業主反映事件後，公司已將有關情況交由警方處理，而派出所工作人員表示暫時不方便透露細節。有內地律師認為，影片中男子的行為，可能構成《治安管理處罰法》的「其他尋釁滋事行為」，有機會被處以5日以上、10日以下拘留及500元以下罰款的行政處罰。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣