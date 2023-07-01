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【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】

娛樂 18:46 2023/07/01

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

楊偲泳（Renci）在今年破億元票房的賀歲片《毒舌大狀》內，演女律師「方家軍」演出大獲好評，令其人氣上升，也證明她除了是「張振朗女友」外，本身具演技實力！

其實，楊偲泳於2016年起拍ViuTV拍節目比如《SE7EN》系列、《藝術進行中》等的時候，已憑甜美外表及驕人身才受宅男注意。不過，楊偲泳雖然有本錢，但平時絕不會刻意暴露，因此一直保持住健康形象。

【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己

《毒舌大狀》

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Renci與陽光玩遊戲

事實上，Renci本身是運動健將，讀書時期是排球校隊隊員，校隊更奪得「香港學界體育聯會學界排球賽」女子甲組亞軍。而現在於Renci的IG分享，也經常見她做運動。

比如在今日（7月1日），便在IG上載去滑水的照片，相中的她穿低胸的黑色泳衣，將驕人身材盡展。另外，她還上載用水槍洗頭沖身的短片，盡面充滿健康活力感。

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控制不到別人目光

Renci曾接受TOPick專訪，問她擁有天使外表和魔鬼身材，其外表難免成為焦點，她直言不想大家將重點只放於此，稱：「我想沒有一個女演員會喜歡，即使男演員也是，但這是觀眾口味的問題，我們沒法改變得到。」

同時，Renci稱：「荷里活亦會有同樣的問題出現，例如Scarlett Johansson、Jennifer Lawrence等都會遇到很多同類問題，但對我們來說，這個世界就是這樣運作，你看到甚麼就是你雙眼睛選擇看到甚麼，是我們控制不到的，只可做好自己的部分。」Renci不只有身材有活力並有智慧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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