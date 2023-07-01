【海外升學】TVB男神主播徐俊逸離巢　留學澳洲擁碩士學位大學世界排名47

▲ 徐俊逸靚仔學歷又高。

TVB新聞部多美女美男主播，除了有樣外都有學歷，不過最近爆發離職潮，繼麥詩敏、袁沅玉與及曾拍過TVB經典電視劇《溏心風暴之家好月圓》，飾演年輕版鍾嘉欣的伍楚瑩離開後，最近又有一位主播界男神徐俊逸辭職，他被指是吳彥祖加朱敏翰的混合體。

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徐俊逸辭職的消息由離開TVB的主播伍楚瑩爆出，日前他們飯聚，兩人在食肆並肩而坐，伍楚瑩寫道：「歡送財經組吳彥祖！」相信徐俊逸亦跟隨伍楚瑩步伐離職TVB新聞部。

▲ 徐俊逸是TVB的財經主播。 ▼ 點擊圖片放大 +2

徐俊逸除了靚仔外，學歷都相當高，畢業於澳洲昆士蘭大學，本科主修新聞學，碩士主修傳播學，於2019年加入Now新聞擔任主播，翌年轉投無綫新聞，先任職外電編輯，再轉任無綫新聞台主播。徐俊逸曾經在2021年11月離開無綫新聞並從事其他行業，但於2022年1月重返無綫新聞台任職高級主播，同年9月轉任財經組記者。

全澳排第5

澳洲昆士蘭大學在2022 QS 全球大學排名，澳洲昆士蘭大學排名第 47，繼續穩列前50名位置，並於澳洲八大學府中排名第五。在 US News 全球大學排名中，昆士蘭大學則排行第36位。昆士蘭大學廣泛推行高科技教學，教學大樓和設施都十分多元化，同時設有八間研究所，鼓勵學生進行研究，因此屢獲國家頒發的教學獎項。昆士蘭大學多個學科都於世界排名中名列前茅，當中以環境科學、農林學、藥劑學、物理治療等學系最為頂尖。而心理學、教育學、工商管理、獸醫學、酒店管理等學科也是很多當地或海外學生選修的學科。

▲ 昆士蘭大學環境優美。

昆士蘭大學學費

昆士蘭大學普遍學科的學費大約是每年澳幣3至4萬元，即約每年港幣18至22萬元，有些專業學科修讀時間較長，例如要修讀五年的獸醫課程，每年學費大約是澳幣6萬8千元，即每年約港幣38萬元，是很多香港學生的首選。

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責任編輯︰王明芳