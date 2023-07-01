【娛圈才女】趙慧珊再向藝術界發展　Aka挑戰24小時真人騷

▲ 趙慧珊出席韓國護膚活動。

剛完成畫展及舞台劇的趙慧珊(Aka)，日前跟莊鍶敏、龐景峰及新人陳伊霖 (Eeyln)出席韓國護膚品活動。 Aka 示範護膚步驟，駕輕就熟。

護膚有法的Aka表示：「我每天會飲一杯Matcha latte，因Matcha有抗氧化的功效，而且有助於防止細胞損傷，可以保持有好好的細胞，做運動及吃不同的水果。」

▲ 分享美容心得。

除了頻頻保養，Aka亦密密接job：「剛完成了舞台劇及畫展，好開心大家Feedback好好，希望可以有多些機會。我將與外國品牌的Character公仔合作Launch Exhibition，稍後會公佈，不過過程中學到好多嘢，因為不止畫畫，還要去籌劃讓大家進入一個（藝術）空間，對我來說是一個新挑戰。」

Aka透露還會接受另一個新挑戰：「還有一個真人騷，自己都好緊張，因為從未試過，我知道節目會24小時360度拍攝，所以要呈現最好的狀態畀大家，以免嚇親大家。」

Aka為此一直好好keep fit，為節目24小時拍攝保持最佳狀態，並謂相當期待參與節目。

▲ 陳伊霖

曾於劇集《I SWIM》及《假冒女團》演出的陳伊霖表示將有新電影推出，正忙於籌備新歌進軍樂壇，打算全力向歌影發展。「我會努力練好唱歌、小提琴、鋼琴同結他，希望可以做個全面嘅歌手，亦都多謝公司畀機會我慢慢學習。」